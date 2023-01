“Ci sarò sempre per lei”: al Gf vip Luca Onestini commosso per la ex Ivana (che sta per entrare)

BOLOGNA – Nel giro di pochi minuti ha cambiato voce e faccia. Da spavaldo, impettito e ‘wonderful’ come sempre si è mostrato fino a ora nella casa del Gf Vip, l’ex tronista Luca Onestini è diventato serio, la voce tremava, aveva le lacrime agli occhi e si è letteralmente sciolto nel parlare – da persona chiaramente ancora innamorata – della sua ex fidanzata Ivana Mrazova.

“È STATA LA STORIA PIÙ IMPORTANTE DELLA MIA VITA”

“È una persona che ho amato con tutte le mie forze, è stata la storia più importante della mia vita, è una persona bellissima, le vorrò sempre bene, la porterò per sempre nel cuore, le auguro tutto il bene del mondo”, ha detto circondato dalle immagini della loro storia d’amore. “Mi mostrate queste foto così belle di momenti felici, come faccio a non commuovervi?”, ha cercato di giustificarsi il concorrente con gli occhi a cuoricino. L’emozione del concorrente durante questo siparietto era tangibile ed è abbastanza chiaro che sarà una bella sorpresa ritrovarsela in casa lunedì 6 febbraio, orprio in quelal casa “tutto è iniziato”. Sì perchè come ha annunciato ieri sera Alfonso Signorini, Ivana Mrazova entrerà nella casa degl Gf Vip lunedì prossimo (come ospite temporanea e non come concorrente), il 6 febbraio appunto. E a quanto ha detto Signorini non sarà l’unica ‘ex’ a varcare la soglia della casa più spiata d’italia.

“CI SIAMO LASCIATI NEL MODO SBAGLIATO”

Come circola in rete ormai da una settimana, tra i nuovi ingressi ci dovrebbe anche Matteo Diamante, ex di Nikita Pelizon. E il suo ingresso potrebbe portare un b el po’ di pepe nella casa, dal momento che i rapporti tra lui e la modfella non sarebbero rimiasti proprio idilliaci. ma torniamo a Onestini. La coppoia Onestini-Mrazova, ha raccontato il concorrente con grande emozione, è durata tre anni e mezzo. Poi “è finita perchè sono successe tante cose brutte, tutte insieme“. Ma cosa? “È scoppiata una pandemia che ci ha tenuto separati a lungo, ci sono stati traumi familiari”. Signorini osserva: “ma sono le prove della vita:” E lui :”Noi non siamo riusciti a suparali”. Insomma, la coppia non è riuscita a rimanere in piedi sull’onda di questi eventi avversi. Nel messaggio che Ivgana ha fatto recapitare al concorrente (letto da lu iad alta voce con gli occhi luicidi e la voce che tremava per la commozione), Ivana ha scritto che la loro storia era finita “nel modo sbagliato”. Anche Onestini lo conferma. “Ci siamo lasciati nel modo peggiore, è stato sbagliato. Non siamo stati capaci di difendere i nostri sentimenti, abbiamo perso entrambi”. A quanto pare di capire – Alfonso ha cercato di investigare facendo domande- la relazione sarebbe finita con un messaggio di lei su Whatsapp. Lui ha risposto, si è affrettato a precisare, però insomma il morale è che, complice anche la distazna legata alle restizioni della pandemia, la conclusione della storia è avvenuta a distanza e loro due si sono rivisti “solo quest’estate”. “Le ho detto che per qualsiasi cosa ci sarei sempre stato. C’ero ieri, ci sono oggi e ci saràò domani“.

“LA IMMAGINAVO COME LA MADRE DEI MIEI FIGLI”

“Tu nel frattempo non hai avuto altre storie no”?, chiede Alfonso. “Ho frequentato una persona, le cose non andate ed è finita. Ma non ho avuto storie lunghe. Lei è stata la persona e la storia più importante della mia vita”. Il Grande fratello ha mandato in onda anche alcune clip in cui Onestini parlava con altri concorrenti della storia con Mrazova e il succo è sempre lo stesso: “Io mi ero proprio immaginato di aver trovato la mia lei. La immaginavo come la madre dei miei figli, l’ho sempre vista come l’ultima storia della mia vita”. Signorini ha incalzato :”E lei? Quando vi siete rivisti era ancora single”?. Onestini, un po’ sul chi va là, risponde: “Sì, quest’estate era single. Non so dopo, ma credo di sì. Comunque lei si merita il meglio dalla vita, è una ragazza d’oro, quando pensi a una brava ragazza è lei, Ivana Mrazova”.

L’EMOZIONE E IL LATO SENSIBILE

Chissà cosa succederà nel suo cuore quando lunedì 6 febbraio Onestini si ritroverà la sua ex fidanzata davanti agli occhi. Ieri sera a un certo punto ha fargugliato qualcosa sul possibile ingresso di lei nella casa ma Alfonso ha subito svicolato (“No, no, non deve entrare”). Ora si vedrà. Di certo c’è che Onestini, con la pagina di ieri sera, ha mostrato un lato di grande sensibilità che finora non era uscito. “Ecco, è così che io lo vorrei vedere”, ha commentato Ivana. “Lui è un ragazzo con un cuore grande, molto dolce, in questa edizione l’ho visto un po’ diverso da come lo avevo conosciuto. Vorrei che mostrasse di più questo Onestini”. L’emozione dell’ex tronista ha spiazzato tutti, a partire da Signorini, che dopo averlo congedato ha riassunto così: “Mamma mia, ma Onestini è sotto a un treno, è ancora innamorato di te e si vede”.

(L’immagine è tratta da un video ufficiale del Grande Fratello)