Giulia Salemi sul Gf Vip 7: “Mi piace Oriana, Antonella non la capisco”

ROMA – Determinazione, gavetta, costanza e sacrificio. Sono questi gli ingredienti del successo di Giulia Salemi che, in una lunga intervista su Tv Sorrisi e Canzoni, svela qualche aneddoto sul suo fortunato periodo lavorativo, che la vede dividersi tra tv e radio.

GIULIA SALEMI ‘VOCE DEL WEB’ AL GF VIP 7

Dopo la seconda stagione di ‘Salotto Salemi’, Giulia è tornata in tv al fianco di Alfonso Signorini nella settima edizione del Grande Fratello Vip. Nel reality show di Canale 5, la conduttrice veste i panni inediti di ‘voce del web’: tablet alla mano, racconta il sentiment dei social, leggendo i tweet più divertenti e pungenti nel corso delle puntate.

Un ruolo che ha ottenuto l’approvazione del pubblico e quella di Alfonso Signorini: “La proposta è arrivata da Alfonso questa estate”, racconta Giulia. “Non me lo aspettavo, non era mio fan quindi la sorpresa è stata doppia”.

E sul cast del GF Vip 7… “Pur non condividendo alcuni suoi atteggiamenti, quella che da spettatrice mi diverte di più è Oriana“. Antonella, invece, “non la capisco, ma di certo è una concorrente utile al programma”. Per quanto riguarda gli uomini della casa “Luca Onestini non è chiaro, Daniele è aggressivo. Antonino non mi piace come getta e usa le persone”.

GLI IMPEGNI IN RADIO

Oltre alla tv, Giulia è impegnata in radio come conduttrice, insieme a Marco Santini, di ‘Good Times‘ rubrica pomeridiana di R101 in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14.00 alle 17.00. Inoltre, dal 6 al 10 febbraio, avrà una rubrica speciale su R101 per il Festival di Sanremo. Un periodo decisamente impegnativo. “Non ho più una vita sociale“, racconta, “ultimamente le mie giornate sono fatte di lavoro, Pier e il mio cane Prince”. E adesso che gli appuntamenti del GF Vip 7 torneranno ad essere due a settimana, per Giulia si prospetta un periodo di fuoco: “Non avrò letteralmente una vita… però questo periodo si chiama gavetta e posso dire che la sto facendo pienamente. Seppur stanca, sono davvero felice”.