VIDEO | Gf Vip, Edoardo durissimo con Antonella: “Fai la vittima perché tieni più al programma che a me”

ROMA – Nella puntata di ieri del Grande Fratello Vip è andata in scena l’ennesima puntata della telenovela dei Donnalisi. Un faccia a faccia durissimo, tra i più aspri da quando la coppia si è formata e più volte lasciata nel corso di questi mesi nella casa più spiata d’Italia. Nei giorni scorsi tra i due sono volate parole grosse, con accuse reciproche di prese in giro e di aver finto di essere innamorati. Per questo motivo, Alfonso Signorini ha mostrato una clip ai concorrenti e al pubblico, chiedendo spiegazioni ai due.

EDOARDO: “ANTONELLA FA LA VITTIMA”. E LEI PIANGE

Particolarmente pesanti le accuse di Edoardo, che ha definito Antonella “pericolosa” e ha insinuato che cerchi di fare la vittima per ragioni opportunistiche, in ottica del percorso nel Gf Vip. Parole che hanno scatenato in Antonella una crisi di pianto, mentre i vipponi guardavano la clip.

EDOARDO: “ECCO PERCHÉ ANTONELLA SI È ALLONTANATA”

“Io non ho mai negato di essere innamorato di Antonella. Lei invece lo ha negato più volte, l’ultima ieri sera”, ha esordito Donnamaria. “Negli ultimi dieci giorni mi sono preso qualsiasi offesa perché non l’ho invitata a un gioco e perché non l’ho difesa quando Oriana l’ha presa in giro giocando, non bullizzandola come ha detto lei. La cosa più folle è che dopo aver detto certe cose, non è stata in grado di chiedermi scusa – ha aggiunto Edoardo – Io quando ho usato delle brutte parole verso di lei poi ho chiesto scusa. Si è allontanata da me senza dirmi il motivo, che è il fatto che io sono amico di Oriana“.

ANTONELLA: “IO LO AMO TROPPO”

Per Signorini, queste sarebbero “ragioni puerili e stupide”. E per questo ha interrogato Antonella sui suoi sentimenti. Pronta la risposta dell’ex schermitrice: “Io lo amo troppo, purtroppo, e ci sono rimasta male per il fatto che lui abbia detto che io voglio fare la vittima – ha detto tra le lacrime – Io mi sono innamorata di una persona che adesso non riconosco più. In realtà lui non è quello che ha mostrato nei primi mesi, ma quello che stiamo vedendo adesso. I problemi che abbiamo qui ci possono essere fuori anche con altre persone”.

EDOARDO NON CI STA

Donnamaria però non aveva alcuna intenzione di arretrare: “È sotto gli occhi di ogni persona normodotata che lei cerca di passare le vittime tutte le volte che può – ha detto rivolgendosi a Signorini – Non vedo dove io possa essere cambiato nei suoi confronti, forse dopo aver preso batoste su batoste da lei ho preso un minimo di consapevolezza. In tante circostanze ha provato a farmi passare per quello che non ero per fare la parte della vittima ed essere portata avanti”.

Questo momento in cui EdoD accusa Antonella di voler fare la vittima a tutti i costi, il boato del pubblico e il rimmel scolato è arte maestria sapienza etc #gfvip pic.twitter.com/h6elIO5vGJ — ajh (@ajh33316543) January 30, 2023

SCHIAFFI O BUFFETTI?

Per dimostrare la sua tesi, Donnamaria ha citato un episodio, a suo dire gravissimo ed esemplificativo del comportamento di Antonella. Nei giorni scorsi, i due erano a letto e dopo una discussione lui le aveva dato due buffetti sul viso. “E lei ha alzato la voce e ha detto che io le ho messo le mani addosso – ha detto infervorato il volto di Forum”. A quel punto Signorini ha mandato in onda una clip in cui si vedeva Antonella ‘scagionare’ Edoardo: “Mi ha dato due schiaffetti così, non ho detto che mi ha messo le mani addosso”, le parole di Fiordelisi in confessionale.

Ma il filmato, anziché placare l’Edoardo furioso, lo ha acceso ancora di più: “Che Antonella neghi di aver fatto quella scena è una follia e rappresenta il fatto per cui lei tiene di più a questo programma che a me: è un dato di fatto. Questa frase l’ha detta e ha pensato di sfruttare quella situazione per passare per vittima. E quando si è resa conto che l’aveva fatta fuori dal vaso ha cominciato a dire che non è vero”. E le ha lanciato un palese ‘vaffa’, chiedendo poi a Signorini: “Che devo fare io?”.

Edoardo “il fatto che lei neghi che questa cosa sia avvenuta dimostra che tiene più al programma che a me” BOATO DEL PUBBLICO.

ANTONELLA SBUGIARDATA CHE AMMETTE DI AVER DETTO LA FRASE SOLO QUANDO ALFO DICE DI CERCARE I VIDEO.

Ma di che stiamo a parlà #gfvip #oriele#incorvassi pic.twitter.com/eulxwCa7AT — caffelatte (@trashstellare) January 30, 2023

Il padrone di casa si è allora schierato dalla parte di Donnamaria e ha chiesto agli autori di cercare le immagini dell’episodio: “Sarebbe la dimostrazione che Antonella finge”. Fiordelisi ha provato a difendersi: “In un momento di gioco va bene, in uno di rabbia non mi sta bene”.

E SONIA BRUGANELLI DIFENDE ANTONELLA

Nella discussione si è inserita l’opinionista Sonia Bruganelli, che a sorpresa ha preso le difese di Antonella e ha attaccato frontalmente Edoardo: “Sono certa che tu non sia innamorata di lei. Chi se ne frega di quello che pensano tutti. Una persona che va a sfogarsi con quelli che prendono in giro la tua fidanzata come Luca e Oriana non ti ama. Non fai altro che raccontare quello che fate sotto le coperte a Luca Onestini. Stai attento non solo a ciò che dici ma anche a ciò che fai, perché si vede – ha proseguito la moglie di Paolo Bonolis – Hai attirato le attenzioni e le luci su di te solo stando accanto ad Antonella, perché tu non avevi nessun tipo di luce o di personalità lì dentro“.

E poi da Bruganelli è arrivato un consiglio ‘da amica’ all’ex schermitrice: “Antonella, tu hai una luce anche se hai tutti i difetti di questo mondo. Vai da sola per la tua strada“. Pronta la replica di Fiordelisi: “Grazie, lo farò.”