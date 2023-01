Quando rientrerà Antonino al Gf? Giaele De Donà in crisi di nostalgia

BOLOGNA – Quanto ci potrebbe volere per rivedere il bell’Antonino Spinalbese dentro la casa del grande Fratello Vip? In realtà la questione non è chiara. La produzione non ha dato alcun dettaglio sulle condizioni di salute del coiffeur. Durante la puntata di lunedì 2 gennaio, il parrucchiere che ha avuto una figlia da Belen ha partecipato alla puntata in collegamento da una clinica medica in cui si trova ricoverato per sottoporsi ad alcuni “accertamenti medici”, questa l’unica cosa che è stata detta nel comunicato ufficiale del Grande Fratello.

A COSA SONO DOVUTI GLI ACCERTAMENTI MEDICI: LE IPOTESI

Difficile dunque fare previsioni sui tempi del rientro: in principio, in rete, qualcuno aveva vociferato che il bel concorrente (calamita per il sesso femminile dentro la casa) avrebbe potuto forse non rientrare mai più, ed essere quindi costretto ad abbandonare il gioco, per via di un intervento chirurgico necessario a cui avrebbe sottoporsi. Ma durante il collegamento di lunedì Antonino ha detto “Non mollo“, e questo fa quindi pensare ad un più o meno vicino rientro nella casa più spiata d’Italia. Anche sui problemi di salute di Antonino in rete circolano le voci più disparate. Si era parlato di una cisti (molto dolorosa) al coccige, che dava al concorrente problemi di schiena, e questo appunto potrebbe rendere necessario un piccolo intervento. Negli ultimi giorni, però, qualche sito ha anche fatto cenno al fatto che Spinalbese potrebbe soffire del morbo di Chron un patologia molto invalidante in alcuni casi, che può provocare gravi dolori all’intestino. Potrebbe essere questa la ‘malattia autoimmune’ di cui il concorrente ha detto di soffrire, senza però mai rivelare di quale si trattasse.

ANTONINO HA SENTITO AL TELEFONO GINEVRA?

L’esperto di gossip Alessandro Rosica, tramite la sua pagina Instagram, ha scritto i nquesti giorni che il rientro di Antonino è previsto “a breve”. E ha fatto sapere anche che durante i giorni della permanenza nella clinica Spinalbese avrebbe sentito telefonicamente Ginevra Lamborghini, cosa che potrebbe configurare una grave violazione del regolamento del Gf Vip. Pur non essendosi visti, infatti, chi sta giocando il Grande Fratello non può avere contatti neanche telefonici con l’esterno; potrebbe rischiare la squalifica? Tra le tante dicerie legate all’uscita di Antonino dalla casa alla vigilia del capodanno c’è anche quella che sia uscito per vedere la figlia Luna Marì, di cui cominciava ad accusare pensatemente la nostalgia. Ma questa ipotesi sarebbe stata smentita dalle foto del capodanno di Belen, in cui era ritratta a pranzo con Stefano De Martino, Santiago e un gruppo di amici (e aveva la piccola che ha quasi due anni in braccio).

LA NOSTALGIA DI GIAELE

Intanto, dentro la Casa c’è qualcuno che inizia a sentire molto la nostaglia del coiffeur: è l’influencer Giaele De Donà, che parlando con Nicole Murgia nei giorni scorsi ha confidato quanto Antonino gli stia mancando. Accopmagnando il tutto da una frase abbastanza scontata quanto probabilmente abbastanza vera: “È proprio quando non hai più una persona che tui rendi conto di quanto ti manca”.

