Elezioni, intervista a Siani (PD): “Il nemico è l’astensionismo”

NAPOLI – “Il vero problema è portare persone a votare perché è un atto di democrazia assoluta. Bisogna, quindi, che tutti si convincano a esprimere un voto”. È questa la priorità espressa alla Dire da Paolo Siani, candidato indipendente Pd alla Camera dei deputati nel collegio Napoli 5 e capolista al collegio plurinominale Campania 1.

Una priorità, spiega il pediatra, che prevalica anche sui singoli appelli elettorali. L’importante, sottolinea, è che i cittadini “scelgano fra persone oneste e competenti che hanno delle idee“.

“Io – prosegue – ho un programma mio personale. Sono l’unico candidato che quando ha detto di ‘sì’ a Matteo Renzi si è anche chiesto: “adesso che vado in parlamento, devo vedere cosa io so fare, cosa posso fare”. È per questo che ho scritto un programma condiviso da altre persone in tutta Italia. Tra queste il professore Giovanni Corsello, (ordinario di pediatria all’Università degli studi di Palermo,ndr), il professor Fabio Sereni, (pediatra e professore emerito all’Università degli studi di Milano, Ndr), il professor Fabrizio Starace, (presidente della Società Italiana di Epidemiologia Pschiatrica di Modena, ndr) e tanti altri. Tutti hanno condiviso il mio programma di lavoro nei cinque anni in parlamento. Mi occuperò di infanzia, di infanzia a rischio, costruendo un progetto di attivazione sanitario, sociale ed educativo per seguire tutti i bambini che nascono in famiglie soprattutto a rischio sociale e per dare loro una possibilità e una chance per il futuro”.

Nessun ragazzo, sottolinea Siani, “è contento di avere una pistola e andare a sparare. Ma se non ha altre chance, nella sua vita non potrà fare che questo. È mio impegno impedire che questo accada. Ovviamente ci vorranno più dei 5 anni del mio mandato ma se riuscirò a farlo attuare darà esiti positivi tra quindici anni. Ma questa è la politica che mi interessa: dare sguardo verso il futuro, dare l’opportunità ai miei concittadini e a tutti i ragazzi del Sud Italia perché non possiamo permetterci più di sprecare capitale umano con queste baby gang. Dobbiamo darea a tutti i bambini una partenza felice e a tutte le chance di poter realizzare i loro sogni e mettere in campo le loro capacità. Attualmente questo non accade ma abbiamo solo un’attività repressiva che pure serve ma non è sufficiente. Bisogna assolutamente investire nella prevenzione”.

A sostegno delle proprie tesi, il medico napoletano cita alcuni studi come quello di Frank Ackerman che “dimostrano chiaramente che investire 1 euro su un bambino alla nascita renderà 11 euro quando compirà 18 anni. Un evento estremamente positivo, anche economico, e su questo bisognerà impegnarsi. Su questo ne ho già discusso con Matteo Renzi e ci sarà l’appoggio, ne sono certo, dei miei amici del Pd ma anche di altri parlamentari di altri schieramenti. Io – conclude – mi impegnerò in parlamento soprattutto a lavorare su questo programma“.