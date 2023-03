Grande passione tra Antonella e Edoardo, ma i fan non ci credono troppo

BOLOGNA – Sembrano vicini, vicinissimi, inseparabili. Da quando Antonella Fiordelisi è uscita dalla Casa del Grande Fratello raggiungendo così Edoardo Donnamaria che era uscito una settimana prima su squalifica, i due piccioncini non hanno fatto altro che postare sui social immagini di loro due insieme, mano nella mano, abbracciati, in auto insieme, a casa. “E chi ti lascia più?”, oppure “Grazie a te ho scoperto l’amore”. Insomma, immagini e parole che fanno pensare a un grande amore sbocciato definitivamente. E intanto i follower di entrambi aumentano vertiginosamente.

LEGGI ANCHE: VIDEO | Gf Vip, Antonella ed Edoardo di nuovo insieme: i Donnalisi festeggiano sui social, fan impazziti

IL SERVIZIO FOTOGRAFICO A MILANO

Se nella casa Antonella a Edoardo avevano avuto continuamente battibecchi e alti e bassi (tanto che Antonella poco prima che Edoardo uscisse era decisa a chiudere per sempre la storia con lui), al di fuori della Casa del Grande Fratello i due sembrano essersi riavvicinati una volta per tutte. Ieri i due hanno postato anche le immagini di un servizio fotografico fatto per le strade di Milano: lei con un vestitino molto corto tutto rosa (e tacchi a spillo che l’hanno resa più alta di lui), lui vestito a tono con una maglietta dello stesso rosa e jeans. Al seguito, una fotografa che li ha immortalati per un servizio fotografico. Una di queste foto è stata poi postata da entrambi su instagram.

LEGGI ANCHE: VIDEO | Primo appuntamento di Antonella ed Edoardo fuori dal Gf Vip: cena giapponese per i Donnalisi

carina la mamma che accompagna il figlio a scuola

pic.twitter.com/WYf9PP5Kxv — m 👹 vs uni (@itsmc17) March 23, 2023

“I PIÙ BELLI SIETE VOI, AMATEVI SEMPRE COS”

Molti fan – gli stessi che quando i due erano dentro la casa impazzivano per i ‘Donnalisi‘- hanno espresso giudizi entusiastici. Ed ecco cosa scrive la pagina Donnalisi official per commentare la foto di Antonella e Edoardo : “I più belli che ci sono siete voi. Per fortuna avervi incontrato sul nostro cammino, grazie a voi crediamo all’amore. Grazie per ogni sorriso, lacrima, risata che ci avete fatto vivere. Grazie per ogni singola emozione provata in questi mesi. Siete amore, passione, sentimento. Siete gli occhi che brillano. Siete l’amore. Avevo smesso di credere nell’amore e poi siete arrivati voi, tra passione, baci, litigate. Volersi e non lasciarsi mai. Posso solo dirvi grazie per essere capitati insieme nella mia vita, in uno dei periodi peggiori della mia vita. Vi amiamo. Amatevi sempre così“.

Ma c’è anche qualcuno che si è lasciato andare a qualche frecciatina. Come un utente di Twitter che ha commentato dicendo ‘Carina la mamma che accompagna a scuola il figlio‘, rispetto al video in cui si vedono i due camminare mano nella mano per le strade di Milano. Un commento forse legato all’altezza di Eodardo, oppure alla contrapposizione tra il look abbastanza elegante di lei e quello più casual del volto televisivo di Forum. In tanti, poi, si stanno chiedendo se tutta questa pazza passione sia genuina e vera, oppure non sia solo strategia e marketing per continuare a riscuotere successo di pubblico e ottenere like sulle loro pagine social. A questi commentano i fan della coppia rispondono che si tratta solo di invidia.