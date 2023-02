VIDEO | Gf Vip, fiumi di parole (e di lacrime) tra Luca Onestini e Ivana Mrazova

ROMA – Dopo la lite furiosa e un giorno di silenzio e tensioni, c’è stato un lunghissimo confronto nella casa del Grande Fratello Vip tra Luca Onestini e Ivana Mrazova. I due hanno parlato ancora della fine della loro relazione. Una occasione ideale, quella di essersi ritrovati insieme nella casa più spiata d’Italia, per chiarirsi definitivamente sui motivi della rottura e lasciarsi alle spalle il passato.

Dopo l’ingresso della modella di origini ceche nella casa del Gf Vip, i due erano stati beccati in atteggiamenti molto intimi. Qualcuno aveva addirittura ipotizzato un ritorno di fiamma, ricordando il modo in cui Onestini aveva parlato di Ivana: “È stata la donna più importante della mia vita. Le vorrò bene per sempre, avrà sempre un posto nel mio cuore”. E la stessa Mrazova aveva dichiarato: “Ci siamo lasciati per i motivi sbagliati”.

Al momento, però, l’amore non è tornato a sbocciare. I due stanno comunque approfittando della convivenza per rivivere gli alti e bassi della loro storia, durata tre anni e finita durante la pandemia. E nelle ultime ore Luca e Ivana hanno discusso a lungo, dopo quasi un giorno di silenzio e tensioni in seguito alle confessioni della modella in Mystery nel corso della puntata di giovedì del Gf Vip che avevano mandato su tutte le furie Onestini. “Se se ne parla in maniera matura si può costruire, ma con lui è impossibile“, aveva detto Ivana a Oriana, chiarendo poi che il suo obiettivo non è tornare con Luca.

Tra le accuse che Ivana aveva lanciato a Onestini c’era quella di non esserle stata vicina in un momento molto difficile in cui aveva dovuto affrontare la morte del padre e la lontananza dal fidanzato. Una “assoluta falsità e un’ingiustizia”, le aveva definite l’ex tronista nell’acceso confronto con Ivana dopo la puntata di giovedì.

Ecco finalmente il confronto chiarificatore tra i due: Ivana ha chiesto all’ex fidanzato “Può essere che tu pensi di aver fatto il massimo, ma io volessi di più?” e lui ha prontamente ribattuto: “Cosa dovevo fare di più? Dimmelo“. Lei, con tono conciliante, ha risposto: “Se tu pensi di aver fatto il massimo va bene. Ma può essere che io non abbia sentito l’appoggio di cui avevo bisogno? Tu sei convinto di una cosa e io di un’altra”. Onestini, che ha più volte alzato i toni nel corso del confronto, allora ha detto: “Mi dispiace, spero tu possa trovare un uomo che ti renda felice, come non ho fatto io“, non nascondendo però la sua delusione per come Ivana ha parlato della fine della loro relazione.

Ma poco dopo, i due si sono ritrovati in cucina e hanno sentito il bisogno di riprendere l’argomento. Tra le lacrime, Luca ha chiesto scusa a Ivana per non avergli dato abbastanza. “Ma ti ho dato tutto quello che potevo”, ha ribadito con la voce rotta dall’emozione. Questo atteggiamento ha commosso anche Ivana, che ha assicurato a Onestini la sua buona fede e la volontà di risolvere le questioni in sospeso in maniera serena: “Vorrei che affrontassimo questa situazione così come stiamo parlando adesso”.

C’è qualcuno che non ha pianto per questo momento ? No perché altrimenti solo pazza per tutte le lacrime che sto versando #luvana pic.twitter.com/PyMr17s3XG — Estanca 💐 (@ESTANCA2) February 18, 2023

“Non volevo più vederti piangere – ha concluso Luca – se non dal ridere, te lo avevo detto anche tempo fa”. E le ha asciugato le lacrime: “Basta piangere”. Insomma, i due ex sembrano essere pronti a mettersi alle spalle le incomprensioni del passato e a vivere in maniera più tranquilla dentro la casa del Gf Vip.