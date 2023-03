ROMA – Ieri sera Ivana Mrazova ha dovuto abbandonare la Casa del Grande Fratello gettando nello sconforto Luca Onestini. “Pensi che alla fine del gioco le vostre vite torneranno a incrociarsi?”, chiede Signorini, annunciando la decisione, prima del saluto tra i due ex. “Le nostre vite saranno incrociate per sempre, perché nel mio cuore c’è sempre stata Ivana. Poi quello che succederà chi lo sa”, risponde l’ex tronista con gli occhi lucidi, abbracciando Ivana prima dell’addio.

“Mi dava una boccata di aria, non ci volevo chiedere”, ha raccontato sconfortato Onestini ai compagni di casa dopo l’addio improvviso disposto dal Gf, che non ha dato la possibilità a Ivana di salutare gli altri compagni della casa.

Ivana, deve abbandonare la Casa. 💔

Ma quando #GFVIP sarà finito, le loro vite torneranno ad incrociarsi? ❤️ pic.twitter.com/XUV2S0msJb — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 2, 2023

Luca prosegue con Milena che vuol sapere del saluto a Ivana, vi voleva salutare,sarebbe voluta rimanere ma ha detto visto il clima anche se usciva le andava bene uguale,Ci han detto tanto voi là dentro oltre non andrete conoscendovi almeno vi siete ritrovati #Gfvip #Luvana pic.twitter.com/wbHGotI0i1 — 𝓢𝓮𝓡𝓰𝓲𝓞˜🇮🇹🦂🇪🇸 (@Sergio24101) March 3, 2023

Che la storia tra i due non fosse mai finita ai fan del gf era chiaro già prima dell’ingresso nella casa della modella. Onestini, infatti, ne parlava con i coinquilini sempre con grande emozione: “La immaginavo come la madre dei miei figli“, il desiderio confessato. E anche chiamato in causa da Signorini il bel tronista non ha mai negato che l’ex gli fosse rimasta nel cuore. Poi c’è stata la sorpresa. Ivana entra nella Casa.

“Forse è il destino che ha voluto…“, dice Ivana, dopo una lunga discussione, a pochi giorni da San Valentino. E Luca Onestini completa la frase: “Che ci rincontrassimo qua”, per poi scoppiare in lacrime. Ora per i due è giunto il momento del (momentaneo) addio, ma tutti si aspettano un lieto fine per la coppia, una delle più amate del Gf e l’unica, tutti concordano, caratterizzata da un sentimento vero e sincero.