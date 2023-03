Gf Vip, imbarazzo Antonella contro Micol: “Io una Ferrari tu una Panda, Edo ti ha tolto il ‘Segui'”

BOLOGNA – In una serata del Gf Vip che non ha brillato per temi e sorprese, il momento decisamente più imbarazzante della puntata è stato il confronto tra Antonella Fiordelisi e Micol Incorvaia, che più che un confronto è stata un’invettiva a senso unico da parte della vippona uscita. Piena di sè e con un sorriso smagliante insistito dopo ogni frase pronunciata, Antonella Fiordelisi si è presentata fuori dalla porta rossa della casa in cui ha passato quasi sei mesi e ha incontrato Micol Incorvaia, ancora dentro la casa e finalista di questa edizione del programma. Il confronto tra le due veniva dopo un battibecco che era andato in onda in puntata poco più di mezz’ora prima, quando il programma aveva mandato in onda una clip in cui Nikita e Micol si erano confrontate su Antonella, con il risultato di far arrabbiare Micol che si è alzata e se ne è andata. Perchè? Perchè Nikita le ha fatto notare che forse all’origine dei suoi continui dissapori con l’ex schermitrice c’era una sorta di invidia da parte di Micol per l’aspetto estetico di Antonella. Micol le ha detto che stava proprio sbagliando strada, che lei non aveva niente da invidiare ad Antonella. “Io mi sento una figa atomica“, ha ripetuto uin paio di volte, prima di andarsene seccata per la conversazione.

LE PAROLE DI NIKITA

Il siparietto è stato commentato negativamente da tutti i concorrenti, durante la puntata, che si sono scagliati contro Nikita per le parole antipatiche dette a Micol. Dallo studio Antonella aveva invece tenuto la parte a Nikita, aggiungendo frecciatine su frecciatine a Micol: “Nikita forse ha visto cose che altri non hanno visti, e il fatto che Micol abbia reagito così spiega qual è la risposta. Il consiglio che le posso dare è quello di iniziare a piacersi“. Micol, su tutte le furie, si è scagliata contro Antonella rigettando i suoi consigli (“Impara a piacerti a chi, ma cosa stai dicendo”) e ha osservato che il livello della conversazione era molto basso: “Mi sento in forte imbarazzo per Antonella“. Ma non sapeva ancora cosa le sarebbe toccato ascoltare di lì a poco, e sempre dalla bocca di Antonella.

SORRISETTI AD OGNI FRASE

Durante il confronto-scontro sulla soglia della casa del Grande fratello (Micol prima di raggiungerla ha accolto la proposta dicendo “Oh Madonna, che incubo, ancora“), Antonella le ha quasi sempre dato sulla voce, non lasciando quasi mai Micol libera di finire una frase (“Potete freezarla?“, ha chiesto Micol a un certo punto). Le parole che ha usato sono state tutte di scherno e molto antipatiche, sempre accompagnate da un sorriso ostentato a ottomila denti a siglare la frecciata appena detta. Deve averglielo consigliato qualcuno di sorridere anche durante i litigi. Oppure ha semplicemente seguito alla lettera il consiglio di Edoardo che con nostalgia una volta uscito (una settimana prima di lei) le aveva detto ‘Sorridi che quando lo fai sei la più bella del mondo”. In realtà, ieri sera questi sorrisi stonavano con tutto il contesto e bisogna dire sono risultati veramente indigesti.

“IO HO GIOCATO DA SOLA, VOI IN SQUADRA’

Antonella ha esordito attaccando Micol e dicendole che aveva visto dei video, una volta uscita, in cui lei aveva detto cattiverie su di lei. “Li ha visti anche Edoardo, che ti ha tolto il ‘Segui’, a te a a tua sorella. Da fuori si capiscono più cose e anche Edoardo ha capito tutto”. Non c’è male, il confronto è appena iniziato e il livello è già da asilo. “Dovete sapere che io non sono uscita perchè mi hanno voluta fuori gli haters ma i fan. Mi hanno vista stare male e mi hanno fatta uscire– continua a parlare come un fiume in piena Antonella-. Voi siete in finale perchè i vostri fan si sono uniti, avete fatto gioco di squadra, io ho sempre giocato singolarmente, anche Edoardo. Una volta uscito, ti ha anche levato il ‘Segui’ a te e a tua sorella, perchè lui ha sempre litigato con me per difendere gli amici, e poi si ritrova gli amici che sparlano continuamente della fidanzata“.

“A EDOARDO NON PIACEVI ABBASTANZA”

E ancora: “Tu non sei invidiosa, ma probabilmente sei gelosa perchè la tua storia con Edoardo non ti è andata bene, perchè non gli piacevi abbastaza all’epoca, e poi questa cosa l’hai risentita su di me. Il consiglio che ti voglio dare è di raccontarti di più, io probabilmente ho fatto vedere i miei difetti che non sono piaciuti al pubblico ma ho fatto vedere anche altro, c’è stato un miglioramento e di questo ne sono fiera. E io ho preferito l’amore al gioco“. Stop al freeze, tocca a Micol rispondere.

MICOL CONTRO IL “LIVELLO” DELLA CONVERSAZIONE

“Non puoi capire l’imbarazzo e la fatica che sto facendo a tacere ascoltando tutte queste cavolate”. Micol cerca di parlare (“L’unica volta che ho parlato di te è stato il martedì dopo la puntata”), ma viene interrotta continuamente. Avverte Antonella: “Ci fai una pessima figura“. Ma Antonella non si ferma, pure Signorini la richiama: “Lascia parlare Micol”. Che dice: “Io non posso discutere con una persona che abbassa il livello della conversazione in questo modo, dicendo forse sei gelosa, non piacevi abbastanza ad Edoardo, gli piaccio più io”. Antonella non perde occasione per le sue frecciatine (seguite dal sorrisetto): “Sei acrimoniosa, c’è un motivo. Sai che vuol dire, sì?“. Micol torna a dire: “Io non sono sulla stessa lunghezza d’onda di questa persona”.

LA FERRARI E LA PANDA

Signorini capisce che non c’è trippa per gatti, la situazione è piantata. “Basta, ciascuna dica all’altra un’ultima frase”. Ecco Micol: “Io non posso parlare con questa persona. Sono completamente atterrita, non so neanche perché mi trovo qui al cospetto di questa donna che viene qui con argomentazioni di un livello talmente basso che io non mi sento all’altezza di sostenere questa conversazione. Se vuoi dire qualcosa tu dilla, un’altra boiata.. ma quanti anni hai, piacevo di più a quello o a questo…”. Antonella non si lascia sfuggire l’occasione di chiudere nel migliore dei modi: “Io sono felicissima, sto vivendo la mia storia, ho conosciuto i veri amici di Edoardo, la famiglia, il cane“. Micol non crede alla sue orecchie. E poi arriva la gran conclusione, forse ispirata da Shakira (ma non si parla di Twingo): “Adesso Edoardo ha la sua Ferrari e il tuo Edoardo può avere la sua Panda, come disse lui a me”. Micol sbotta: “Ma come ti permetti? Chi ti ha riempito la testa di queste cavolate? Chiudiamo questa cosa”. Signorini dallo studio le chiede: “Pensi che non sarebbe possibile mai sostenere un dialogo con Antonella”? “No, mai- risponde Micol- neanche nelle prossime reincarnazioni”. Micol riprende la porta di casa (e intanto quasi fra sè e sè dice “Tira più un pelo di quello che un carro di buoi“), e le due continuano a battibeccare fino a quando la porta non si chiude: “Goditi la settimana”, “E tu goditi la vita“.

I COMMENTI DI ORIETTA E SONIA

Lo stesso Signorini non ha molte parole per commentare questo scambio. Il livello è effettivamente sceso molto in basso, con buona pace di Piersivlio Berlusconi che avevo intimato al programma di tornare sui giusti binari e smettere di mandare in televisione cattivi esempi e scurrilità. Signorini lascia parlare le opinioniste. Orietta Berti non ha mai amato Antonella e torna a darle dell’arrogante per l’ennesima volta: “Forse non ha letto tutte le cose che sono state scritte su di lei, sennò questa ragazza non avrebbe questa arroganza“. Sonia Bruganelli, che ultimamente era dalla sua parte, è visibilmente imbarazzata: “Non so, io credo che Antonella stia continuando a fare Antonella, ma tutto questo non le giova. Penso che loro due si siano prese male nel momento in cui Micol è entrata come ex di Edoardo, e nessuna delle due sia mai riuscita a uscire da quella situazione”.

