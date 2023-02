Al Gf Vip Ivana entra per Luca Onestini, ma stupisce Antonino: “È bellissima”

BOLOGNA – Lei, effettivamente bellissima, è entrata al Gf Vip per Luca Onestini, l’ex tronista con cui ha avuto una storia durata tre anni ma finita in piena pandemia due anni fa. Ma il bell’Antonino Spinalbese, ormai celebre per la sua reputazione da ‘conquistatore’, non ha mancato di notarla. “È bellissima lei, sta benissimo in questa casa”, ha detto Antonino in chiusura di serata. “No Alfonso scherzo. Io ho già dato, anche troppo“, si è affrettato a commentare subito dopo.

Ivana è entrata nella casa del Grande Fratello Vip portata in braccio da Luca Onestini, il suo ex fidanzato. La loro storia d’amore è stata celebrata la settimana scorsa, quando Ivana aveva deciso di parlare con Luca Onestini e di scrivere anche una lettera. Di fronte a lei, Onestini si era letteralmente sciolto, mostrando di essere in realtà ancora molto preso dalla ragazza. “È stata la storia più importante della mia vita, vorrò sempre bene a questa ragazza”. Cose che ha ripetuto anche ieri sera quando se l’è ritrovata davanti sulla passerella rossa fuori dalla casa: “Ho passato i momenti più belli della mia vita con questa persona”. E ora, nella casa, cosa succederà? Luca Onestini non ha più fatto coppia fissa con nessuna dopo la fine della storia d’amore con Ivana, e Ivana anche è tuttora single. Perchè la storia è finita? “Sono successe diverse cose brutte tutte insieme”, hanno raccontato i due. La pandemia che .i ha tenuti lontai, problem idi famiglia .”È finita nel modo sbaglaito”, ha detto Ivana la settimana scorsa. Chissà se ora i due, ritrovandosi a convivere sotto lo stesso tetto (per giunta quello dove tre anni fa iniziò la loro storia d’amore), si ritroveranno vicini e scopriranno di provare ancora cose l’uno per l’altra.

La bellezza di Ivana non è passata inosservata nella casa. a parte il commento di Antonino, Edoardo Tavassi si è lamentato di essere stato ‘dimenticato’ nel giro di presentazioni fatto dalla ragazza. “Come è educato Edoardo, eh”, scherza Signorini. Che poi avvisa i ragazzi: “Allora, siete contenti? Ivana da questa sera è vostra ospite e rimarrà in casa per un bel po’“. Il commento di Nikita (che proprio ieri sera davanti a una clip ha spiegato di non riuscire a togliersi dalla testa Luca Onestini) la dice lunga sulla contentezza per l’entrata della modella: “È bellissima, sembra una Barbie“.

