L’ex Gf Vip Wilma contro tutti: “I Fiordelisi hanno pilotato tutto, Daniele fuori per colpa di Oriana”

BOLOGNA – Un amore malato, con troppa gelosia da parte di entrambi, che è stato pilotato dai genitori di lei, che hanno gestito “tutto, pure gli aerei“, e hanno anche ostacolato il programma impedendo l’entrata dell’ex fidanzato di lei, Gianluca Benincasa. A pensarla così è l’ex concorrente del Grande Fratello Vip Wilma Goich, intervistata al programma radiofonico ‘Non succederà più’ a Radio Radio da Giada De Miceli.

La cantante, che è rimasta a lungo nella casa del Grande fratello in questa settimana edizione, ha parlato di diversi altri vipponi con cui ha condiviso la casa più spiata d’Italia, a partire da Daniele Dal Moro (squalificato a due settimane dalla finale), con cui aveva costruito un bel rapporto di amicizia e che è stato bruscamente buttato fuori dalla casa per la decisione del Gf di squalificarlo. Ma Wilma Goich ne ha per tutte, per Micol (“una ragazzina”), Oriana (“è colpa sua se Daniele è uscito”) e soprattutto per la coppia più famosa del momento, i ‘Donnalisi’, formata da Antonella Fiordelisi (“infantile e viziata”) e Edoardo Donnamaria.

“L’AMORE TRA ANTONELLA E EDOARDO UN SENTIMENTO MALATO”

“Io Antonella non la reggevo proprio, sono contenta che sua uscita, anche se credevo sarebbe andaa in finale”, dice Wilma. Che sulla coppia Donnalisi dice “tutto quanto è stato gestito dai genitori, tutto, anche gli aerei”. Il loro amore dentro la casa? “Era un sentimento malato il loro, c’era una gelosia alla base da parte di tutti e due, anche se in maniera diversa. Lui era geloso che lei si potessee avvicinare a qualche ragazzo, nel caso di Antonino ad esempio, che lui odiava a morte perchè pensava ci fosse stato qualcosa con Antonella. Invece era stato tutto costruito per farlo ingelosire, lo hanno proprio detto”.

“ANTONELLA IMMATURA E VIZIATA”

Se fuori la loro storia può decollare? “Io glielo auguro, fuori tira un’altra aria, c’è la vita vera. Fuori potrebbe anche diventare un rapporto normale, ma dubito, perchè lei è una molto infantile, molto immatura, credo che dipenda dal fatto che è stata molto viziata dai suoi genitori, e come tutti i bambini viziati lei vuole tutto”, dice Wilma. Edoardo? “Donnamaria lo vedo molto più quadrato, vive già da solo, si gestisce da solo, lavora, è indipendente, ha un altro tipo di testa indubbiamente. Ha anche altri amici, lei invece lei ha le amiche, quelle che io chiamo ‘amiche sceme‘, quelle come te. Perchè lei deve dirigere, deve fare, ora è uscita si è arrabbiata con genitori”, dice ancora Wilma. per la cantante, dietro la richiesta della madre di Antonella di non far più proseguire la figlia non c’era una preoccupazione per la figlia ma altro.

L’APPELLO DELLA MAMMA DI ANTONELLA? ECCO IL VERO MOTIVO

“La mamma ha incitato i fan a farla uscire perchè lei era già meno votata di altri, lei sapendo che comunque non avrebbe vinto ha detto ‘meglio farla uscire prima’, non per tutelarla. L’ha tutelata sui voti non come persona. Lei era già inferiore nei voti ad altri, e la madre avendo scoperto che era inferiore prima ha provato prima a scrivere a Berlusconi, poi ha chiesto ai fan di farla uscire”, dice ancora la cantante. E aggiunge sempre contro i genitori di Antonella: “Loro avevano fatto già uno sbaglio iniziale a non far entrare l’ex fidanzato di Antonella, lì potevano veramente soppesare la storia, vedere cosa succedeva-. Hanno detto che l’avevano tutelata e hanno denunciato lui per stalking, però questa è una cosa forzata, per me: come fai a denunciare uno per stalking con una persona che sta dentro la Casa da 4 mesi? Tra l’altro non permettendo a Gianluca di entrare, hanno fatto uno smacco al programma, era veramente uno scoop. Infatti Signorini ha detto ‘mi hanno bruciato il mio scoop‘”.

DANIELE SQUALIFICATO PRIMA DI ARRIVARE IN FINALE

Wilma Goich nell’intervista ha parlato a lungo di Daniele, in particolare della sua eliminazione che ha trovato molto grave. La scena che si è vista dove lui aveva abbracciato Oriana mettendole un braccio intorno al collo “non era violenza, stavano scherzando– dice Wilma- è Oriana che si è messa a urlare ‘Dai mi fai male, smettila’, è colpa sua se Daniele è uscito. Hanno sempre fatto questi giochi, per me è colpa di Oriana”. Per Wilma il fatto che sia stato fatto uscire in settimana, di straforo, e nemmeno in puntata, rende tutto ancora più strano. L’ex vippona si spinge oltre: “Era un possibile finalista, forse dava fastidio a qualcuno“.

Di Daniele, per il resto, Wilma dice: “È una persona meravigliosa, si è confidato tantissimo con me, aveva una fiducia cieca in me, rapporto di grandissima amicizia. Sono rimasta malissimo quando lo hanno mandato via“. Che tipo è? “Daniele va lasciato in pace, vuole la sua privacy, il suo spazio. Oriana è sempre stata molto coccolata, voleva attenzioni, lui ha sempre detto che voleva i suoi spazi. Lei voleva la storia dentro il reality, è abituata a mostrare tutto di sè, lui voleva essere riservato”. Una storia tra loro nel mondo reale? “Lei vive a Madrid, lui a Verona, lei è una che si fa i cavoli suoi, non credo che Daniele sia uno disposto ad avere una relazione così a distanza”. La vippona spiega anche di averlo sentito al telefono: “È molto arrabbiato, mi ha spiegato che non vuole dire niente finchè non finisce il contratto, ma poi parlerà”.

LA STORIA “FREDDA” TRA MICOL E TAVASSI

Willma ha parlato infine della storia d’amore nata in Casa tra Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi, gli ‘Incorvassi’. Dicendo: “Ognuno manifesta i suoi sentimenti come meglio crede, ma se devo dire che quella è una coppia innamorata, io Wilma non ci credo- Ho un concetto dell’amore completamente diverso, Tavassi a volte mi sembra quasi scocciato, annoiato. Se dovessi dare un giudizio sul loro amore direi che è un amore molto freddo. La vedo più una storia di convenienza, perchè le coppie dentro la casa funzionano”.

IL VINCITORE DEL GF 2023

Chi vincerà il Grande Fratello Vip 7? “Io spero che vinca Alberto, mi piace molto, mi dispiace che non abbiano mai fatto entrare qualcuno che potesse avvicinarsi ad Alberto per creare con lui un rapporto. Lui è un gran signore, una persona meravigliosa, lo adoro. Micol è una ragazzina, Tavassi non lo vedo come possibile vincitore. Nikita potrebbe andare in finale- La vittoria? Potrebbero vincere pure Giaele o Oriana”.