Pamela Prati esclusa dal Grande Fratello Vip? Le anticipazioni della puntata del 27 ottobre

ROMA – Giovedì 27 ottobre in prima serata su Canale 5 torna l’appuntamento con il Grande Fratello Vip. C’è grande attesa per la dodicesima puntata del reality show, in cui è prevista una eliminazione e c’è anche un rischio squalifica. Ben due vipponi potrebbero dunque uscire oggi dalla porta rossa.

I CONCORRENTI A RISCHIO ELIMINAZIONE

In nomination sono andati Amaurys Perez, Giaele De Donà, George Ciupilan e Pamela Prati. Il termometro dei fan sui social indica che a essere maggiormente a rischio eliminazione è proprio quest’ultima. Pamela Prati, protagonista degli sviluppi del caso Mark Caltagirone, potrebbe dunque abbandonare la casa. Ed è possibile che, con il ritorno in studio da Alfonso Signorini, si riprenda l’argomento che ha tenuto banco negli ultimi anni sulla relazione con il sedicente imprenditore.

ELEONORE SARÀ SQUALIFICATA?

Ma come anticipato, a uscire oggi potrebbero essere in due. Nell’occhio del ciclone è finita Elenoire Ferruzzi, per il suo comportamento nei confronti di Nikita Pelizon. La ragazza, che nella scorsa puntata ha raccontato la sua infanzia difficile, è stata accusata dall’icona trans di “portare sfiga”. Ed Elenoire è stata anche beccata dalle telecamere mentre sputava per terra al passaggio di Nikita. Un comportamento che non è piaciuto al pubblico, che sui social invoca la sua squalifica. A questo si aggiunge la lite feroce con Daniele Dal Moro avvenuta ieri in giardino, dopo giorni in cui Elenoire non gli rivolgeva la parola.

MARCO BELLAVIA CONTRO ELENOIRE FERRUZZI

E a dire la sua è stato anche Marco Bellavia, uscito dalla casa proprio per il trattamento ricevuto dagli altri inquilini. Su Twitter, l’ex conduttore di programmi per bambini ha chiesto la squalifica di Elenoire. “Voglio sbilanciarmi e consigliare Elenoire Ferruzzi squalificata. Il rispetto è la prima regola di una convivenza tra individui“, ha scritto Bellavia, aggiungendo poi: “Meno male che dovevano fare qualcosa di costruttivo. Sputare, ridere di altri e bullizzare non è proprio quello che intendevo. Elenoire fuori”. Tweet che poi sono però stati cancellati dallo stesso Bellavia.

