Gf Vip, il web contro Elenoire Ferruzzi dopo il gesto dello sputo: “Fuori dalla Casa”

BOLOGNA – Il gesto di sputare per terra dove era appena passata Nikita Pelizon è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Basta, “squalificatela“. Il popolo del web insorge contro Elenoire Ferruzzi, la concorrente transgender del Gf Vip non nuova a intemperanze e tempeste umorali. Già nella puntata di ieri sera, al web non erano piaciuti i commenti spiacevoli di Elenoire su Nikita (che oltre ad essere uno dei personaggi più amati dal pubblico è stata per giunta protagonista ieri sera con la sua storia drammatica della sua infanzia), ma l’episodio successo dopo la diretta ha scatenato un’ondata di polemiche.

Elenoire Ferruzzi era in giardino con Antonino Spinalbese e a un certo punto la modella Nikita è passata lì vicino a loro. Lei, quando Nikita era ormai di spalle, ha fatto il gesto di sputare per terra dove lei era passata. Antonino ha reagito un sorriso (anche se, stupito, l’ha ripresa dicendo ‘Elenoire!’), ma il web invece no. Su Twitter è cominciata una tempesta di tweet arrabbiati e di fuoco contro la concorrente. E la richiesta, per tutti, è questa: fuori dalla Casa. Lei, rispondendo ad Antonino, ha detto ‘Avevo un seme in bocca’. Cosa a cui non crede nessuno.

Nelle puntate precedenti, Elenoire era salita alla ribalta per un furioso litigio con Luca, di cui si era invaghita nelle prime settimane all’interno del Grande Fratello Vip. Lui aveva spiegato che i suoi gesti di amicizia erano stati fraintesi, lei si era adontata a morte dicendo che lui, come “tutti gli altri’, dopo averli visti vicini in una clip si era tirato indietro perchè si vergognava. Urla e insulti, poi nei giorni successivi era arrivato un (difficile) chiarimento.

Negli ultimi giorni, Elenoire Ferruzzi si è molto avvicinata a Daniele Del Moro (che ieri sera ha raccontato in diretta un momento molto delicato del suo passato) e ha candidamente ammesso di essere infastidita da chiunque si avvicini al giovane. Nikita compresa, tanto che molti (anche all’interno della Casa) pensano che l’antipatia di Ferruzzi per la giovane modella sia dovuta solo a questo. Ieri sera tra le due concorrenti c’era stata una discussione anche durante la diretta (a suon di precedenti clip piene di cattiverie) e più tardi, dopo che Nikita era rientrata in casa dalla sorpresa dei fratelli e dal racconto della sua difficile infanzia, Elenoire ha scelto di rimanere seduta immobile sul divano e di non andare dalla ragazza a manifestarle solidarietà, come hanno fatto tutti gli altri nella Casa ad eccezione di Pamela Prati (colpita da “mal di pancia”).

“Non sono ipocrita“, ha detto Elenoire a Signorini che le chiedeva spiegazioni. E, se ha incassato il plauso di Sonia Bruganelli che in studio ha approvato la sua scelta di coerenza, non ha però ottenuto il favore del pubblico. Che su Twitter aveva già iniziato a scagliarsi contro di lei per la sua poca sensibilità. Fino al gesto ‘clamoroso’ dello sputo.

