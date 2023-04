Musica e balli per la reunion del Gf Vip. E selfie per “le ragazze del van”

BOLOGNA – Tutti in discoteca a ballare, ma rigorosamente le foto sono tutte a schieramento: da una parte gli ‘spartani’, dall’altro i ‘persiani’. Le divisioni nate all’interno della casa del Grande Fratello Vip pare non abbiano nessuna intenzione di venire meno. E così, anche in discoteca gli schieramenti restano assolutamente netti. Le foto che raccontano la mega festa del Gf Vip, che ha costituito una reunion dei coinquilini, confermano le amicizie divise. Da una parte, Antonella Fiordelisi in discoteca con l’inseparabile fidanzato Edoardo Donnamaria e l’amica (e vincitrice di questa settima edizione del Gf Vip) Nikita Pelizon, che si sono fotografati con Alberto de Pisis e Ginevra Lamborghini. Dall’altra, le “ragazze del van”, come si sono ribattezzate in una foto Oriana Marzoli (la seconda classificata e ormai coppia fissa con Daniele Dal Moro), Micol Incorvaia, Giaele De Donà e Nicole Murgia. E in una foto di gruppo degli spartani appare pure Luciano Punzo.

BALLI SCATENATI E MUSICA PER LA REUNION

Guardando i social degli ex vipponi delle ultime ore, pare che tutti si siano divertiti parecchio alla festa dei vipponi, tra balli scatenati e musica a tutto volume. Il tutto condito da scatti che li ritraggono felici insieme.

IL GRUPPO DEGLI DEGLI SPARTANI

Sui vari profili social dei protagonisti si vedono pubblicati foto di gruppo della serata da ogni angolazione. In tante foto compaiono più legati che mai gli ‘spartani’ per eccellenza, ovvero Oriana Marzoli, Micol Incorvaia, Nicole Murgia, e Edoardo Tavassi (che da quando è finito il Gf Vip non si è più separato dalla fidanzata Micol). Presenti anche Daniele Dal Moro (fidanzato di Oriana), l’influencer Giaele De Donà e Milena Miconi. In una foto di gruppo, poi, appare perfino il napoletano Luciano Punzo (con un nuovo look e i capelli tagliati).

Nelle storie dei protagonisti si ritrovano piccoli video scherzosi, musica, brindisi. “Micol, vai a dormire“, dicono Tavassi e Dal Moro a Micol. Tavassi scherza con Punzo “Ecco, guarda, c’è un aereo per te”. E poi, appunto, c’è la foto con la scritta “Le ragazze del van“, in cui compaiono abbracciate e sorridenti Oriana, Micol, Giaele e Nicole Murgia. Oltre al ricordo del van che era posizionato nel giardino della casa del Grande Fratello, la foto è probabilmente un’allusione ironica anche al famoso episodio finito nell’occhio del ciclone durante il programma. E cioè il cosiddetto ‘van-gate’, quando una notte alcuni concorrenti dello schieramento degli spartani si era chiusi nel van a sparlare di altri concorrenti, con tanto di finale di microfoni staccati da Tavassi (che è stato lì lì per rischiare la squalifica per questo).

I PERSIANI SCATENATI IN DISCOTECA, CON ALBERTO CHE BACIA EDOARDO

Nel gruppo dei persiani, invece, ci sono prima di tutto i Donnalisi, gli inseparabili Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria, ormai protagonisti di servizi fotografici un po’ in tutte le riviste di gossip. In pista anche la vincitrice Nikita Pelizon (diventata nell’ultimo periodo molto amica di Antonella) e Alberto De Pisis (che balla scatenato in pista e bacia pure Edoardo, per cui ha confessato di avere provato un trasporto durante i mesi passati nella casa). In alcune foto della festa appaiono anche Ginevra Lamborghini, George Ciupilan e anche Luca Salatino, personaggio molto amato da tutti nella casa ma uscito abbastanza presto dalla casa del Gf Vip.