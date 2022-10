VIDEO | Gf Vip, Pamela Prati racconta la verità su Mark Caltagirone

ROMA – Mark Caltagirone, chi era costui? La presunta love story tra Pamela Prati e l’uomo dei misteri ha tenuto banco per mesi. Nella puntata di lunedì sera del Grande Fratello Vip, la showgirl è tornata a parlare della vicenda con Alfonso Signorini, che l’ha convocata nella Mystery.

Una vera e propria confessione a cuore aperto per Pamela, che ha svelato di essere rimasta vittima di una truffa e ha respinto le accuse di aver utilizzato la figura di Mark Caltagirone per rilanciare la propria popolarità.

LA STORIA DI PAMELA PRATI E MARK CALTAGIRONE

L’inquilina del Gf Vip ha raccontato di aver conosciuto Mark quattro anni fa, attraverso alcune persone che lei considerava amici ma che si sono infine rivelati dei truffatori. Per Pamela era un periodo difficile (“venivo da una relazione finita dopo sette anni, avevo perso una sorella e mi sentivo molto fragile”) ma su suggerimento di questi ultimi ha contattato su Instagram il fantomatico Caltagirone, scrivendogli l’ormai celebre messaggio “Buona primavera“.

Mark si è presentato a Pamela come il figlio di un boss e testimone di giustizia, ragione per cui non gli era possibile mostrarsi. Ma era molto presente nella quotidianità della showgirl. “Ci sentivamo 24 ore al giorno – ha ricordato la ‘vippona’ – e mi faceva sentire viva, anche se notavo di avere a che fare con una persona fragile e problematica, che mi faceva sentire spesso in colpa per la sua gelosia, ma sentivo che aveva bisogno di amore e vedevo in lui tante somiglianze con me”.

PAMELA PRATI: “CON MARK CALTAGIRONE FACEVAMO L’AMORE AL TELEFONO”

La showgirl ha spiegato di aver visto Mark un paio di volte: “Era un uomo con un bel fisico, dai capelli brizzolati. Facevamo l’amore tutte le sere al telefono e mi addormentavo con il telefono sul cuscino. Ma a causa sua sono stata per un anno da sola, mi ha allontanato da tutti i miei affetti“, ha confessato la showgirl.

IL COMPLEANNO DEL FIGLIO SEBASTIAN

Tra i momenti più toccanti del racconto di Pamela, il ricordo della figura del presunto figlio di Mark Caltagirone, Sebastian, adottato dall’uomo e malato per un tumore alla gola. Alfonso Signorini ha mostrato il video della sorpresa che la showgirl aveva preparato per il compleanno del bambino e anche il messaggio che il piccolo le aveva mandato successivamente, quando era stata lei a compiere gli anni. “Provo dolore a rivedere queste immagini“, ha spiegato in lacrime Pamela Prati.

“VOLEVO SPOSARE MARK, HO PENSATO AL SUICIDIO”

Infine, è comparsa un’altra pseudo-figlia di Mark, Rebecca. E il castello di carte è iniziato a venir giù. “Adesso sono libera, per fortuna ho scoperto la verità ma confesso di aver pensato di togliermi la vita, non mangiavo più, ho sofferto di anoressia e depressione e sono arrivata a pesare pochissimo – ha detto Pamela – contro di me c’è stata anche una gogna mediatica, ma sono stata vittima di una truffa affettiva. Io ero convinta che avrei sposato Caltagirone, ma dopo questa storia ho perso il lavoro e i miei colleghi mi hanno trattato nella maniera peggiore, invece di mostrarsi comprensivi.”.

Pamela Prati ha concluso il lungo racconto specificando che “non so chi è Mark ma gli dico che dovrebbe vergognarsi, insieme alle altre persone che hanno messo in piedi la truffa. Questa gente gode nel vedere distruggere le persone”. E poi si è rivolta al suo pubblico, negando di averlo tradito: “Per me era tutto vero, non ho mentito ai miei fan“. Uscita dalla Mystery, Pamela è scoppiata in un lungo pianto ed è stata consolata dagli altri inquilini della casa.

