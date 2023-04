Sarah Altobello racconta il post GFVip: “Spartani e Persiani non si filano. Tavassi? Falso”

ROMA – L’uscita dalla casa del GFVip, non ha cambiato le relazioni tra i concorrenti del reality di Canale 5. Il rapporto tra Persiani e Spartani è rimasto sempre quello, vale a dire “non si filano”. A commentare il post Grande Fratello, è Sarah Altobello che, intervistata nel programma di Radio Radio ‘Non succederà più’, ha raccontato anche della festa organizzata a Roma dopo la finale del programma. “Ho visto Donnamaria, Antonella Fiordelisi, ho ballato con loro. Tavassi non l’ho visto. Hanno continuato ad avere questo modus operandi che c’era nella casa, io sono sempre stata libera, non mi sono mai schierata neanche per finzione. Questa cosa l’ho pagata, perché la gente si è schierata con loro“.

Altobello ha anche parlato delle persone che l’hanno delusa. Tra queste Micol Incorvaia, Andrea Maestrelli e Edoardo Tavassi. E proprio sull’ex naufrago, l’imitatrice di Melania Trumpa ha detto: “Per quanto possa essere un comico, con me aveva un modo di fare per niente interattivo, imprecava con parolacce, con modi di dire grezzi. Falsetto? Con me sì”.

Argomento dell’intervista, è stata anche la decisione di Piersilvio Berlusconi sui concorrenti dei reality. Provvedimenti che hanno fatti sì che, per la prima volta, nessun concorrente del GFVip si sedesse nello studio di ‘Verissimo’. “Peccato- ha detto Sarah Altobello- perché il pubblico ci ama. Almeno parlo per me. Peccato anche perché ha vinto Nikita che è molto carina. Come Antonella Fiordalisi”.

