Marco Bellavia lascia la casa del Gf Vip. La rabbia dei social: “Lo hanno bullizzato”

ROMA – Uscita a sorpresa dalla casa del Grande Fratello Vip: l’ex conduttore di programmi per bambini Marco Bellavia ha deciso di abbandonare il programma, come ha comunicato la produzione del reality show sui propri canali social. È stato quindi annullato il televoto che vedeva coinvolto lo stesso Bellavia, Giaele De Donà e Giovanni Ciacci.

Marco Bellavia ha deciso di abbandonare la Casa. Il televoto che vedeva coinvolti i concorrenti Giaele De Donà, Marco Bellavia e Giovanni Ciacci è stato annullato.



Gli utenti che hanno espresso il proprio voto tramite sms nella sessione annullata verranno rimborsati. #GFVIP — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 1, 2022

LA BREVE PERMANENZA DI BELLAVIA NELLA CASA DEL GF VIP

Bellavia era entrato nella casa nella seconda puntata del Gf Vip. Nei pochi giorni trascorsi con gli altri concorrenti, i telespettatori avevano notato il suo rapporto affettuoso con Pamela Prati, ma anche alcuni episodi in cui Bellavia non era stato trattato bene dagli altri inquilini.

I PROBLEMI PSICOLOGICI DI MARCO BELLAVIA

In passato, Bellavia aveva parlato dei suoi problemi psicologici. E dentro la casa, ha confessato ad Antonella Fiordelisi di soffrire di “ansia e paura, con attacchi di panico. Ho scoperto di essere molto empatico. Da solo non riesco a uscirne, magari tutti insieme riuscirete a farmi stare meglio”.

Marco Bellavia sappi che il web ti ha capito, ti ha compreso e ti ha protetto come poteva.

Non hai motivo di provare vergogna per esserti mostrato nella tua fragilità 💜 #gfvip7 #GFvip — Caterina💜 (@gr_caterina) October 1, 2022

GLI ATTACCHI DEGLI ALTRI CONCORRENTI

Su Twitter, i telespettatori ricordano come in questi giorni Bellavia sia stato “bullizzato” dagli altri concorrenti. In particolare, Gegia gli aveva detto: “Se stai male, questo non è il posto per te”. Mentre Ginevra Lamborghini lo aveva accusato di “usare troppo le mani”: “Mi ha toccata. Per me, hai già sbagliato troppo. E meriti di essere bullizzato”. Per questo, sui social network molti utenti hanno preso le difese di Marco.

Marco Bellavia ha deciso di abbandonare il #GFvip. È veramente indecente quello che ha subito, è stato giudicato, bullizzato, isolato dal branco, l'unica sua colpa di non stare bene. La depressione è una brutta bestia e non sempre viene compresa da chi si ha intorno — M̶i̶c̶h̶e̶l̶e̶ (@verdesottobosco) October 1, 2022

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it