Gf Vip, Daniele Dal Moro contro Elenoire: “Mi hai rotto i c……i”

ROMA – Grida e parolacce tra Daniele Dal Moro e Elenoire in vista della puntata di stasera del Gf Vip. A far perdere le staffe all’ex tronista di ‘Uomini e donne’, il fatto che la coinquilina da giorni non gli rivolga la parola. “Ti ho chiesto cinque volte che cos’hai”, attacca Dal Moro, ma Elenoire nega, ribattendo che il compagno della casa sia andato a parlarle una sola volta.

“Se domani (oggi ndr) vengono fuori i confessionali ed esce che te l’ho chiesto più volte io non ti rivolgo più la parola-, grida l’ex tronista perdendo le staffe- A me urta che dici che ce l’hai con me e io non posso sapere perché. Non ho mai fatto una sceneggiata da quando sono qua e la sto facendo qua per te perché mi urti. Ma vattene a quel paese, mi hai rotto i c……i”.

pisciandomi sotto per daniele che sclera in veronese #gfvip pic.twitter.com/C2bhQ0djsV — BagnoTrash (@bagnotrash) October 26, 2022

