“Voglio vivere in Italia”: l’annuncio di Oriana del Gf Vip fa impazzire i fan

BOLOGNA – Il Grande fratello vip è finito da più di un mese, ma alcuni personaggi continuano a riscuotere un grandissimo successo nel pubblico e sui social. E così, appena fanno qualcosa di particolare o pubblicano video o foto particolari, i social si scatenano a parlare di loro e i loro nomi balzano in testa alle classifiche dei trend su Twitter. Uno dei personaggi in assoluto più amati dal pubblico è la ‘reina’ Oriana Marzoli, la bella venezuelana che è arrivata seconda nell’edizione di quest’anno del Gf Vip vinta da Nikita Pelizon. E che è entrata al Grande Fratello come star dei reality spagnoli.

La notizia di oggi che riguarda Oriana è il suo ritorno sulla piattaforma spagnola Mtmad, un canale che fa parte del gruppo Mediaset Espana: l’ex concorrente del Grande fratello ha annunciato il suo ritorno in grande stile con un video, in cui ha ricordato i “5 mesi” passati all’interno della casa Grande Fratello e annunciato anche qualche progetto per il futuro, tra cui la possibile scelta di trasferirsi definitivamente a vivere in Italia. La bella venenzuelana, che fa ancora coppia fissa con l’ex concorrente Daniele Dal Moro (le loro foto insieme sono all’ordine del giorno su Instagram), parla in lingua spagnola.

IL GF E GLI AEREI

Nel video, Oriana ringrazia prima di tutto “tutti voi che mi avete sostenuto” e anche le “molte persone” che l’hanno seguita in Spagna (“quando le ho incontrate mi hanno detto che hanno imparato a parlare italiano grazie a me”. Dice grazie anche per gli aerei che ha ricevuto quando si trovava dentro la casa del Gf (gli aerei che sorvolano la casa più spiata d’Italia portando un messaggio per uno dei concorrenti). Del Grande Fratello Vip dice: “Quello che mi porto via da questa esperienza è che è arrivata nel momento in cui ne avevo più bisogno. Sono stata rinchiusa per cinque mesi, è stata un’esperienza molto diversa rispetto al Cile, perché lì vedevamo produttori e registi. Qui solo i concorrenti”. Oriana dice che si è trattato di “un grande isolamento”, che però si sente di aver “gestito bene”.

“HO IMPARATO AD ACCETTARE UN ‘NO'”

Il Gf Vip le ha insegnato ad accettare i ‘no’, racconta ai suoi follower. Su questo, prima, aveva una grande difficoltà, ma ora spiega di sentirsi “più matura“. Ecco cosa dice Oriana: “C’è una cosa che ho imparato, ed è quella di accettare un ‘no’ come risposta. Non ho mai gestito bene un ‘No’ a causa della frustrazione, ma ora mi vedo più matura. Se avete bisogno di lasciarvi alle spalle il passato o una cosa brutta, fate le valigie e andate, vi dico che è un’ottima soluzione. Perché ti intossichi a cercare quella persona, ma quando te ne vai il tuo cervello si abitua”.

L’IDEA DI VIVERE IN ITALIA

Oriana Marzoli è quasi sempre rimasta in Italia dal giorno in cui è uscita dalla casa del Gf Vip, il 3 aprile. E da allora è sempre stata insieme a Daniele Del Moro, che vive a Verona. “Sono tornata in Spagna per una settimana. Ho visto Cocco (il suo cane, ndr) e mia madre. È un po’ complicato portare il mio cane in italia, perché non ho una casa mia e avere un cane è una responsabilità, non posso lasciarlo a nessuno”. Spiega di essere ancora a casa di Daniele e dice: “Spero di poter rimanere a lungo in Italia, so che mio nonno sarà molto contento del fatto che io sia qui“.

I PROGETTI PER IL FUTURO

L’influencer ha spiegato poi di avere molti progetti: oltre alla linea di bikini (per cui nelle scorse settimane si era mostrata al lavoro per la scelta di tessuti e modelli), ha parlato di un altro progetto per un brand con alcune ex concorrenti (Micol Incorvaia e Giaele De Donà).