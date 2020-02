De Luca: “Se ho 94 anni, sono cardiopatico e col diabete, il coronavirus accompagna solo il mio viaggio”

NAPOLI – “Nella maggior parte dei casi le morti sono intervenute per altre ragioni. Se io ho 94 anni e sono cardiopatico, ho il diabete, ho una bronchite cronica e me ne vado al Creatore, il coronavirus mi ha accompagnato nel viaggio, ma niente di più”. Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca sulla necessità di non diffondere allarmismi inutili rispetto al numero di morti già accertate nel nostro Paese.

