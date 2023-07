De Luca: “300 euro sono due terzi di una pensione minima, imbarazzante darli ad un’armocromista”

NAPOLI – “Come vedete, vesto da vecchio burocrate sempre grigio e blu, non ho molta varietà di colori. Non ho molta armocromia, diciamo così. Però mi darebbe fastidio dare 300 euro l’ora ad una consulente per i colori perché 300 euro l’ora sono i due terzi di una pensione al minimo. E vengo da una storia nella quale queste cose sarebbero state imbarazzanti, sinceramente“. Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel suo intervento all’incontro “No all’autonomia differenziata che divide il Paese e penalizza i più deboli”, organizzato a Salerno da Cgil Spi Campania e Cgil Spi Emilia-Romagna.

