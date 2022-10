Cellulari e droga recapitati in carcere, arrestato il garante dei detenuti di Napoli

NAPOLI – Il garante dei detenuti del Comune di Napoli, Pietro Ioia, è stato arrestato questa mattina dai carabinieri del nucleo investigativo del gruppo di Castello di Cisterna nell’ambito di un’indagine coordinata della procura della Repubblica di Napoli.

Sono otto, complessivamente, le figure raggiunte da un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli, e indagate a vario titolo per associazione per delinquere finalizzata all’accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti e corruzione.

L’attività investigativa ha permesso di accertare l’introduzione illegale di telefoni cellulari e sostanze stupefacenti all’interno della casa circondariale di Poggioreale, a Napoli. In particolare, per gli investigatori, Ioia, avvalendosi del suo ruolo di garante, che gli consentiva libero accesso all’interno delle carceri, avrebbe introdotto a Poggioreale, e previo compenso, telefoni cellulari e droga.

IL SINDACO: “STIAMO PROCEDENDO ALLA REVOCA”

Il comune di Napoli e il sindaco Gaetano Manfredi hanno fatto sapere che “alla luce dell’inchiesta giudiziaria che vede coinvolto il garante dei detenuti del Comune di Napoli, nominato dalla precedente giunta, l’Amministrazione sta predisponendo gli opportuni provvedimenti di revoca”.

L’ex primo cittadino Luigi de Magistris ha ricordato che Ioia “è stato riconfermato dalla nuova amministrazione e se ha commesso, come valuterà la magistratura nella sua autonomia nel principio di presunzione di innocenza che vale per tutti, i fatti gravi per cui è stato attinto da ordinanza di custodia cautelare, vuol dire che avrà non solo sbagliato nuovamente, ma tradito la fiducia di due amministrazioni comunali e anche dei detenuti che avevano riposto in lui la fiducia che potesse essere un riferimento sensibile, per la sua esperienza carceraria, nella tutela dei più deboli e dei diritti non di rado negati a chi è privato della libertà personale”.

SALVINI: “ECCO LE NOMINE DELLA SINISTRA”

Su Facebook il commento del leader della Lega Matteo Salvini: “Garante dei detenuti, ex detenuto, e adesso ancora arrestato: le grandi nomine della sinistra in Campania… Un abbraccio alle donne e agli uomini della Polizia Penitenziaria e grazie per il loro straordinario lavoro”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it