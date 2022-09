Video | Maltempo, disastro nelle Marche, 7 morti e 3 dispersi

ROMA – È di sette morti e tre dispersi il bilancio dell’ondata di maltempo che si è abbattuta sulle Marche, dove in poche ore sono caduti oltre 400 millimetri d’acqua. Diversi i corsi d’acqua che sono straripati.

Il presidente della Regione Francesco Acquaroli ha seguito “dalla sala della Protezione Civile Regionale, insieme a tutte le altre Autorità, l’evolversi della gravissima crisi meteorologica e l’azione di soccorso di tutti gli operatori.

Sono momenti di estrema apprensione”, ha scritto nella notte Acquaroli su facebook.

Particolarmente colpito l’entroterra nel nord della Regione. A Cantiano, Serra Santabbondio e Sassoferrato, Arcevia, Serra de Conti, Barbara, Senigallia: dopo mesi di siccità la pioggia ci ricorda l’assenza di cura della nostra terra. Crollati ponti e attività distrutte. Vigili del fuoco e volontari della protezione civile sono alla ricerca delle segnalazioni di dispersi. Intere aree da ore senza corrente elettrica.

È emergenza nelle Marche. Al fianco della persone colpite dall’alluvione”, ha scritto Marco Bentivogli, candidato nel collegio Senato Marche nord. Bentivogli chiede di “sospendere la campagna elettorale Concentrare tutte le energie sull’emergenza”.

MARCHE: 300 millimetri d’acqua in pochi minuti. L’ennesima quest’anno. SI CHIAMA #CRISICLIMATICA, non maltempo pic.twitter.com/hD3Kou4xws — Fridays For Future Italia (@fffitalia) September 15, 2022

IL SINDACO DI BARBARA: ‘CHE DIO CI AIUTI’, SI CERCANO MADRE E FIGLIO

“Che Dio ci aiuti….”. Così il sindaco di Barbara Riccardo Pasqualini in un messaggio rivolto ai concittadini, scritto sui social nel pieno dell’alluvione che si è abbattuta sulla parte settentrionale delle Marche.

Il piccolo comune registra una vittima e due dispersi, tra i quali un bambino. “La situazione, sia lato Castelleone che lato Serra de Conti, è veramente drammatica e tragica. Invito, se non assolutamente urgente e necessario, di non uscire e di non utilizzare la macchina, è troppo pericoloso e a rischio vita… Tutte le forze disponibili sono all’opera, protezione civile, carabinieri e vigili del fuoco. Che Dio ci aiuti…”, l’appello di Pasqualini nella notte.

MARCHE, CARI (VVFF): CERCHIAMO 3 DISPERSI TRA CUI BAMBINO

“Stiamo cercando tre dispersi, tra cui un bambino, ricordo nella notte il salvataggio della mamma in zona Castelleone (in provincia di Ancona, ndr), invece il bambino, di 8 anni, purtroppo non siamo riusciti a individuarlo”. Luca Cari, responsabile comunicazione in emergenza dei Vigili del Fuoco, lo dice a Radio Anch’io, su Rai Radio1. Per quanto riguarda il bambino “proseguono le ricerche, cosi come quelle di altre due persone in zona Barbara in provincia di Ancona”, dice Cari, parlando di “decine e decine di salvataggi persone travolte dalla piena del fiume Misa”.

