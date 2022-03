Ucraina, Guerini: “La no fly zone non è un’opzione percorribile”

ROMA – “La no fly zone significherebbe mandare aerei di combattimento in Ucraina ed entrare in guerra con Putin. Non è un’opzione percorribile”, ha detto il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, ieri sera a ‘Che tempo che fa’.

La Nato non permetterà che “alcun centimetro dell’Europa” venga attaccato dalla Russia.

“Dobbiamo incoraggiare i dialoghi tra Kiev e Mosca. Finora non ho visto disponibilità sincera al dialogo da parte di Putin ma penso che sanzioni e resistenza ucraina possano condurlo ad un atteggiamento diverso”, ha aggiunto il ministro.