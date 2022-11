Beautiful, anticipazioni episodi 14-19 novembre

ROMA – Nelle scorse puntate di ‘Beautiful’, Eric ha proposto un matrimonio aperto alla moglie, mentre Finn ha scelto di schierarsi dalla parte della moglie Steffy, invece che con la madre Sheila. Cosa accadrà negli episodi di Beautiful in onda la prossima settimana?

BEAUTIFUL, LE ANTICIPAZIONI

Carter e Quinn sono sconvolti dalla proposta di Eric, che però insiste affinché si agisca a modo suo. L’uomo ha scoperto di soffrire di una disfunzione erettile e vuole che sua moglie passi una notte di passione con l’avvocato, con il quale ha condiviso già in passato il letto. Brooke, Donna e Katie si coalizzano contro Quinn. Donna infatti è ancora innamorata di Eric e trova nelle sorelle delle valide alleate.

Carter e Quinn intanto sono increduli e disorientati al pensiero di poter stare insieme con il consenso di Eric, tanto che decidono momentaneamente di soprassedere. Mentre Carter rimugina sulla proposta, Quinn lo raggiunge e lo informa che l’atteggiamento del marito non è cambiato: vuole che loro due si frequentino. Ci sono però delle condizioni che Eric mette ben in chiaro con l’aitante avvocato: Quinn resta sua moglie e lui deve rispettare il loro matrimonio.

Brooke e Ridge non capiscono perché Eric abbia permesso a Quinn di tornare a casa e trovano che il ricongiungimento tra i due comunque non lo renda felice, il che aumenta i loro dubbi. Intanto Steffy e Finn si sono finalmente riconciliati dopo la partenza di Sheila, ma la minaccia che la donna rappresenta per la loro famiglia resta. E i due spiegano a Paris che non è il caso di abbassare la guardia nei suoi confronti. Il continuo ripresentarsi di Sheila nella loro vita, nonostante i numerosi scontri con Steffy (due dei quali terminati a ceffoni), non fa sperare infatti in nulla di buono.

