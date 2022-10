Beautiful, anticipazioni delle puntate in onda da lunedì 17 ottobre

ROMA – Sheila è tornata e come è facile immaginare di colpi di scena nelle prossime puntate di ‘Beautiful’ ce ne saranno parecchi. Se in America a tenere banco è il ritorno di Taylor (che sarà interpretata da una nuova attrice) in Italia ciò che tutti si chiedono è cosa architetterà la nemica numero uno dei Forrester ora che è ufficialmente diventata una di famiglia. Nelle scorse puntate si è scoperto infatti che Sheila è la madre di Finn, novello sposo di Steffy Forrester. La rivelazione è avvenuta con un’apparizione improvvisa della donna nel giorno delle nozze del figlio, che fino ad allora non l’aveva mai conosciuta. A crescerlo infatti sono stati due genitori adottivi, Li e Jack, anche se Finn non ha mai nascosto il desiderio di conoscere la sua madre naturale.

COSA ACCADRÀ NELLE NUOVE PUNTATE DI BEAUTIFUL

Nelle puntate in onda su Canale 5 nella settimana del 17 ottobre Sheila non appare affatto intenzionata a lasciare Los Angeles, ma al contrario vuole a tutti i costi far parte della vita di suo nipote e del figlio da poco ritrovato Finn. Dopo aver scoperto il passato della madre, il giovane però prende le distanze, così come Paris e Zende. Intanto Carter chiude dolorosamente la relazione con Quinn, che è tornata a casa da Eric dopo che il marito ha deciso di darle una seconda opportunità. I due passeranno una bella serata, terminata la quale però Eric fingerà di addormentarsi per evitare di avere un momento di intimità con la moglie.

Steffy ribadisce per l’ennesima volta a Finn che Sheila è pericolosa e gli intima di non contattarla mai in futuro. La suocera dal canto suo inizia a tramare un piano. A chiederle di lasciare la città è anche Jack Finnegan, padre adottivo di Finn. Ben presto però l’uomo finirà nelle grinfie di Sheila, che conosce un segreto sconvolgente.

IL SEGRETO DI SHEILA E JACK

Il padre naturale di Finn è infatti lo stesso Jack che in passato ha avuto una relazione con Sheila. L’aitante medico è il figlio di entrambi. Sheila è disposta a mantenere il segreto ma in cambio chiederà a Jack di poter conoscere suo nipote Hayes.

Steffy intanto deve lasciare la città per un impegno di lavoro a San Francisco, ma è in ansia. Non vuole allontanarsi dalla sua famiglia. Finn proverà a tranquillizzarla.

