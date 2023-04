Bambini ma anche cani, ecco Steffy Forrester alle prese con la vita reale

BOLOGNA – In Italia è conosciuta come Steffy Forrester, una delle protagoniste della soap di successo Beautiful. Oggi però parleremo di un aspetto che non tutti conoscono di Jacqueline MacInnes Wood, questo il nome dell’attrice 35enne, nel cast di Beautiful da quando aveva 21 anni: il suo grande amore per gli animali. Sì perché nonostante gli impegni sul set e quelli della sua vita privata (l’attrice si è sposata in Italia nel 2018 con l’italoamericano Elan Ruspoli e ha tre figli nati rispettivamente nel 2019, 2021 e 2022), Jacqueline ha accolto in famiglia anche due cani.

LEGGI ANCHE: Kaia Gerber e l’amore per i suoi cani: “Non si può avere amico migliore”

L’ATTRICE HA SCELTO DI ADOTTARE CANI ABBANDONATI

Sono tanti gli scatti che Jacqueline dedica ai suoi ‘dogs’ con l’hashtag #adoptdontshop (#adottanoncomprare) mandando quindi un messaggio chiaro ai suoi follower: offrire una seconda possibilità ai cani abbandonati, proprio come ha fatto lei.

Il primo arrivato è stato Ja’mie, un pitbull decisamente protettivo con i figli dell’attrice, anche se i follower si sono divisi su alcune foto.

I PITBULL: CANE AGGRESSIVO O FEDELE?

I pitbull infatti sono, nell’immaginario collettivo, considerati aggressivi e una simile vicinanza con un neonato è stata definita eccessiva. Ma Wood ci ha tenuto a precisare chela colpa è dei cattivi padroni, non dei cani. “Steffy” ha sempre combattuto il pregiudizio per cui i pitbull siano cani nati per combattere: sostiene da sempre che in realtà sono la razza più affettuosa e fedele, amante dei bambini.

A fine 2021, poi, l’annuncio di un nuovo arrivo in famiglia: un ‘puppy’ adorabile, anche lui adottato.

Jacqueline pubblica spesso scatti in cui cani e figli non le danno tregua neanche quando si gode un bagno rilassante nella sua splendida vasca con vista…

Una cosa è certa: i cani dell’attrice fanno parte a tutti gli effetti della sua famiglia, come dovrebbe essere sempre.