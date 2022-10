Beautiful, Sheila irrompe in casa di Steffy: anticipazioni 24 – 28 ottobre

ROMA – Continuano i colpi di scena nella soap opera ‘Beautiful’, in onda tutti i giorni su Canale 5 alle 13.45. A tenere banco è ancora il ritorno di Sheila Carter. La donna non si farà da parte e, dopo aver minacciato Jack di rivelare che lui è il padre naturale di Finn, farà di tutto per incontrare il nipote.

ERIC PARLA DEI SUOI PROBLEMI SESSUALI

Eric e Quinn sono tornati a vivere insieme, ma a livello di intimità non sembra ci siano novità. Il patriarca della famiglia Forrest affronterà però per la prima volta i suoi problemi sessuali parlandone con la moglie, che si dimostrerà molto comprensiva. Carter comunica intanto a Brooke e Ridge che Eric ha strappato le carte per il divorzio. La coppia allarmata corre dal capo della famiglia Forrester per convincerlo a cambiare idea, ma senza successo. Eric è convinto della sua decisione e caccia Brooke e Rigde da casa sua.

SHEILA IRROMPE IN CASA DI STEFY PER CONOSCERE IL NIPOTE

Jack è angosciato dall’ombra invadente di Sheila e cerca di convincere Finn che è il momento ideale per accontentare sua madre e farle vedere il nipote. L’affascinante medico ha però promesso a Steffy che non permetterà mai a Sheila di entrare in casa loro per conoscere Hayes. Jack insiste e i toni tra i due si alzano. Ma ecco bussare alla porta: è Sheila.

Steffy intanto è in procinto di partire per San Francisco, ma un contrattempo tecnico legato all’aereo che deve prendere la spinge a riconsiderare l’idea di lasciare Los Angeles. Segue quindi l’istinto e torna indietro per proteggere la sua famiglia. Arrivata sull’uscio di casa apre la porta e resta sconvolta: aveva ragione, Sheila è nel suo salotto con il piccolo Hayes in braccio.

