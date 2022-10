ROMA – Colpo di scena nella puntata di Beautiful andata in onda ieri, 6 ottobre, su Canale 5. Nella soap americana che appassiona da oltre 30 anni milioni di fan è ricomparsa l’arcinemica dei Forrester, Sheila Carter. Durante il matrimonio tra Steffy e Finn la donna si è introdotta nella lussuosa villa dove si stava tenendo la cerimonia per rivelare una verità sconcertante: lei è la mamma dello sposo. L’affascinante medico che ha rubato il cuore alla figlia di Ridge Forrest è infatti stato adottato da piccolo e non ha mai conosciuto la propria madre. Nell’ombra di una stanza della magione, Sheila attende l’arrivo del figlio e uscendo dalle tenebre esordisce con una frase “alla Star Wars”: “Sono tua madre”. E ora che succederà?

CHI È SHEILA CARTER

Il personaggio di Sheila fa la sua comparsa negli Anni 90 in ‘Febbre d’amore’ per poi passare, dopo varie misfatte, nella soap Beautiful, combinandone anche qui di tutti i colori. Finte gravidanze, rapimenti e anche il tentato omicidio della matriarca dei Forrester, Stephanie, figurano nel curriculum della perfida Sheila. Ma non solo, la donna è anche la responsabile dell’uccisione (che poi si rivelerà una morte apparente) di Taylor Hayes, madre di Steffy e quindi ora sua consuocera.

BEAUTIFUL, LE ANTICIPAZIONI DEI PROSSIMI EPISODI

Finn, felice di avere ritrovato la madre, la porterà nella sala dove si è appena conclusa la cerimonia nuziale per presentarla ai Forrester, ignorando il legame della donna alla sua nuova famiglia. Facile immaginare che tutti resteranno sconvolti. Steffy svelerà quindi a Finn il passato della madre, mentre Ridge lo metterà sotto accusa. Sheila imperturbabile si godrà lo spettacolo, mentre la rabbia di Steffy monterà fino a esplodere. A quel punto la neosposa schiaffeggerà Sheila davanti a tutti gridandole di andare via.

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI PUNTATE 10-15 OTTOBRE

Sheila viene cacciata da casa Forrester da quello che è sempre stato il suo grande amore, Eric. Hope e Liam parlano di ciò che significherà questo ritorno per la famiglia, mentre Steffy racconta a Finn e Paris le malefatte di cui è stata protagonista Sheila nel corso degli anni. La nemica numero 1 dei Forrester intanto, irritata per il modo in cui è stata trattata, inizia a pensare a come vendicarsi. Ridge corre ai ripari e cerca di ottenere un ordine restrittivo per Sheila.

Intanto la relazione tra Quinn e Carter continua e l’uomo è pronto a rivelarlo pubblicamente. Il matrimonio con Eric sembra infatti definitivamente finito. Quando il patriarca dei Forrester incontra la moglie per consegnarle le carte del divorzio, le confida però di essere pronto a perdonarla e a darle una nuova possibilità.

