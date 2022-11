Beautiful, anticipazioni episodi 19 – 25 novembre

ROMA – Cosa accadrà nelle prossime puntate di Beautiful? Quinn e Carter ricominceranno a frequentarsi accogliendo la richiesta di Eric. Sheila tornerà a turbare Finn e Steffy?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 19 NOVEMBRE

Ridge e Brooke, che credono che Eric abbia sbagliato a non divorziare da Quinn, lo trovano a casa da solo perché lui stesso ha spinto la moglie tra le braccia di Carter. La coppia ignora cosa sta succedendo e continua a non capire perché il patriarca della famiglia Forrester abbia deciso di riaccogliere in casa la moglie, nonostante i suoi tradimenti.

Se tra Quinn e Eric è calma piatta, lo stesso non può dirsi per Finn e Steffy tra i quali si riaccende la passione, dopo i momenti di crisi vissuti a causa della terribile Sheila. I due vengono però interrotti dal rientro di Paris. Quest’ultima, rimasta da sola con Finn, gli offre la sua disponibilità per parlare della madre, argomento tabù con Steffy. Quindi si lascia andare a una fantasia nella quale l’avvenente medico la bacia.

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 21 NOVEMBRE

Katie teme che Eric si accontenti di una relazione malsana per timore di rimanere solo. Quinn confida a Shauna che Eric acconsente alla sua relazione con Carter.

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 22 NOVEMBRE

Eric mette in guardia Carter: anche se ha una relazione con Quinn, lei rimane la signora Forrester. Inoltre, nessuno dovrà venire a sapere del loro accordo.

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 23 NOVEMBRE

Brooke e Ridge continuano a voler sapere la verità e per questo motivo chiedono a Justin di indagare su Quinn. L’uomo ha giurato fedeltà a Ridge per non averlo denunciato dopo il sequestro di suo figlio Thomas. Per Justin è arrivato il momento di sdebitarsi e dimostrare la sua lealtà.

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 24 NOVEMBRE

Anche Katie vuole sapere cosa sta succedendo e ne parla direttamente con Eric, che si mostra però reticente.

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 25 NOVEMBRE

Finn e Steffy sono entusiasti di avere accolto in casa loro Paris, che ha un carattere solare. Ignorano, però, che lei inizia a nutrire un’attrazione nei confronti di Finn.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it