VIDEO | A Beautiful torna Taylor, ma è un’altra attrice. E Ridge sceglie lei: anticipazioni

ROMA – Mentre in Italia i fan di Beautiful devono ancora riprendersi dal ritorno della perfida Sheila, dall’America arrivano nuove sconvolgenti anticipazioni. Nella soap tornerà un altro personaggio che latita da un po’ di tempo: la psichiatra Taylor Hayes e avrà un nuovo volto! A prendere il posto di Hunter Tylo, interprete del personaggio per oltre 30 anni, sarà Krista Allen, attrice la cui somiglianza Tylo appare sorprendente.

TAYLOR TORNA E METTE IN CRISI IL MATRIMONIO DI RIDGE E BROOKE

Nelle puntate in onda in America, Taylor torna a Los Angeles ma cerca di non cadere nel vecchio circolo vizioso che da sempre la vede come rivale di Brooke Logan e agognante l’amore della sua vita, Ridge Forrester. Si rifugia così insieme alla figlia Steffy ad Aspen nel cottage di Bill Spencer, che le due intendono comprare. Ridge, però, è in crisi con Brooke, a causa dei continui attacchi della donna nei confronti del figlio Thomas, e decide di raggiungere la ex moglie tra i monti per dichiararle il suo amore. A sostenere il ritorno di fiamma tra i due saranno i loro figli, che faranno di tutto per ostacolare il matrimonio tra il padre con Brooke, fino a implorandolo di riunirsi con Taylor.

