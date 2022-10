Beautiful, Sheila trama vendetta: anticipazioni puntate 10-15 ottobre

ROMA – Il ritorno di Sheila Carter ha scosso non poco gli equilibri della famiglia Forrester venuta a conoscenza del fatto che la donna è la madre naturale di Finn, novello sposo di Steffy, poco dopo il matrimonio tra i due. Nelle puntate in onda da lunedì 10 ottobre, dopo essere stata schiaffeggiata dalla nuora, Sheila viene cacciata da casa Forrester dal suo ex grande amore, Eric.

Hope e Liam parlano di ciò che significherà questo ritorno per la famiglia, mentre Steffy racconta a Finn e Paris le malefatte di cui è stata protagonista Sheila nel corso degli anni. La nemica numero uno dei Forrester intanto, irritata per il modo in cui è stata trattata, inizia a pensare a come vendicarsi. Ridge corre ai ripari e cerca di ottenere un ordine restrittivo per Sheila.

Intanto la relazione tra Quinn e Carter continua e l’uomo è pronto a rivelarlo pubblicamente. Il matrimonio con Eric sembra infatti definitivamente finito. Quando il patriarca dei Forrester incontra la moglie per consegnarle le carte del divorzio, le confida però di essere pronto a perdonarla e a darle una nuova possibilità.

