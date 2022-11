Beautiful, da Eric una proposta shock a Carter e Quinn: anticipazioni 7-12 novembre

ROMA – Nuovi colpi di scena attendono i fan di Beautiful. Nelle puntate in onda da lunedì 7 novembre protagonisti saranno ancora una volta Steffy e Finn, che entreranno nuovamente in crisi a causa di Sheila, la nemica numero uno dei Forrester nonché madre naturale di Finn. Ma non solo. Eric infatti farà una sconvolgente proposta a sua moglie Quinn. I due sono tornati insieme dopo che il patriarca della famiglia Forrester ha perdonato la scappatella della consorte con l’aitante avvocato Carter. Eric soffre però di disfunzione erettile e dopo averlo rivelato a sua moglie, le chiederà di avere una relazione aperta e di andare a letto proprio con Carter.

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 7- 12 NOVEMBRE

Steffy non crede che lo svenimento di Sheila sia dovuto a un reale malore e cerca di far comprendere a Finn che sua madre costituisce un pericolo per la famiglia Forrester, ma lui non vuol sentire ragioni e continua a difenderla. Sheila persegue la sua strategia, e rimasta sola con Steffy in ospedale, le dice che, volente o nolente, dovrà rassegnarsi al fatto che lei sarà sempre presente nella vita di suo figlio. Sheila scongiura Finn di accoglierla in famiglia e lui sembra molto indeciso su quale posizione prendere: assecondare la madre che ha sempre cercato, o sua moglie? Finn alla fine sceglie di stare dalla parte dei Forrester e chiede alla madre naturale di uscire per sempre dalla loro vita. La reazione di Sheila è spaventosa.

Nel frattempo, Eric organizza una serata romantica per Quinn. Eric cerca di convincere Quinn a continuare a frequentare Carter, dal momento che lui soffre di una disfunzione che gli impedisce di avere rapporti sessuali con la moglie. Carter e Quinn sono increduli e disorientati al pensiero di poter stare insieme con il consenso di Eric. Donna, intanto, dichiara alle due sorelle che Eric è l’uomo della sua vita. Mentre Carter rimugina sulla proposta di Eric, Quinn lo raggiunge e lo informa che l’atteggiamento del marito non è cambiato: vuole che loro due si frequentino. Steffy e Finn dicono a Hope e Liam di essere determinati a tener lontana Sheila dalle loro vite per evitare che continui a far del male alla famiglia Forrester.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it