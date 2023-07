Belen e Stefano De Martino si sono lasciati? Lui toglie la fede, lei le foto da Instagram

ROMA – Sembra essere tornata la bufera tra Belen e Stefano De Martino. I rumors davano per scoppiata la coppia già lo scorso giugno: notizia che fu smentita dai diretti interessati, apparsi all’epoca sempre più affiatati e con le fedi ben salde ai loro anulari. Ma adesso, proprio l’assenza dell’anello nuziale dal dito di Stefano getta nuovi dubbi sulla loro relazione. E non solo. Anche Belen ha lanciato qualche indizio sibillino sulla fine del loro rapporto.

LEGGI ANCHE: Chi è Veronica Gentili, la nuova conduttrice de Le Iene al posto di Belen

BELEN E STEFANO DI NUOVO IN CRISI?

Stefano De Martino è diventato uno dei volti di punta della Rai. A lui sono affidati ben due programmi il che andranno in onda il prossimo autunno. L’annuncio è stato fatto nel corso della presentazione dei palinsesti, evento a cui ha partecipato lo stesso conduttore. Tuttavia, ai più attenti non è sfuggito un piccolo dettaglio. De Martino non aveva la fede al dito.

A complicare la situazione anche Belen. La showgirl, che da poco ha annunciato la fine del suo lavoro in Mediaset e l’inizio di una nuova avventura televisiva, ha rimosso dal suo profilo Instagram l’ultima foto di coppia con Stefano e tutte quelle passate.

Che sia davvero finita (di nuovo) tra Belen e Stefano?

I TIRA E MOLLA

Belen e Stefano si sono innamorati nel 2012, quando entrambi facevano parte del corpo di ballo di Amici. Puntata dopo puntata, tra il ballerino e la showgirl scoccò la scintilla, tant’è che dopo aver chiuso con i rispettivi partner dell’epoca (lei era impegnata con Fabrizio Corona), i due sono convolati a nozze nel 2013. L’anno successivo, dalla loro unione è nato il figlio Santiago.

LEGGI ANCHE: Le Iene, Emma cade e Belen l’abbraccia: “Sappiamo rialzarci bene”

Dopo di che, per la coppia si sono susseguiti diversi tira e molla. I due si lasciarono nel 2015, per poi tornare insieme ufficialmente nel 2019 (anche se il riavvicinamento era iniziato nel 2017). Fino alla loro riappacificazione, Belen ebbe una storia d’amore con Andrea Iannone, Stefano con Gilda Ambrosio. Tuttavia, nel 2020 tra i due ci fu di nuovo una crisi. Tra i motivi della rottura si vociferava un presunto flirt tra Stefano e Alessia Marcuzzi. Lieson fortemente negata dal conduttore. Belen, invece, iniziò una storia con Antonino Spinalbese, da cui ha avuto la figlia Luna Marì.

LEGGI ANCHE: Antonino e Belen, galeotta fu la piega a casa (e poi il piedino)

Solo nel 2022 tra i due ci fu un ritorno di fiamma, tant’è che rilasciarono diverse interviste sul loro rapporto. E per consolidare il ritrovato amore, i due rimisero le fedi. Che adesso Stefano ha tolto.