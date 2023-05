ROMA – Ottimi ascolti per l’ultima puntata de Le iene, che ha incollato al televisore 1.204.000 spettatori pari al 9.2% di share. Tra gli ospiti più attesi della serata Emma Marrone, che dopo l’incontro con bacio nel 2019 a ‘Tu sì que vales’, ha ritrovato sul palco Belen Rodriguez. In passato si è parlato molto di tensioni tra le due a causa della lieson della conduttrice con Stefano De Martino, in passato fidanzato della cantante. E invece, a sorpresa, Emma e Belen a Le Iene hanno dimostrato di avere un grande affiatamento, regalando anche un momento memorabile nel corso dello show.

LEGGI ANCHE: Antonino e Belen, galeotta fu la piega a casa (e poi il piedino)

LEGGI ANCHE: Emma Marrone: “In Italia non si può concepire un figlio senza un uomo, questa è violenza”

LA CADUTA DI EMMA E L’ABBRACCIO DI BELEN

la caoticità di questa esibizione MI SENTO DI UN MALE LA AMO #leiene pic.twitter.com/jJzfAUIAXX — elisa (@bastisolotu) May 23, 2023

Durante l’ultima puntata de Le Iene, Emma ha avuto la possibilità di cantare alcuni dei suoi successi. Proprio nel momento dell’esibizione di ‘Mezzo mondo’, la cantante è caduta sul palco. Tra i primi ad aiutarla proprio Belen, che al termine della performance è corsa ad abbracciarla. “Noi sappiamo cadere molto bene”, ha scherzato Emma. “Soprattutto rialzare bene“, hanno affermato entrambe in coro.

IL PASSATO TRA EMMA E BELEN

In passato si è parlato molto del rapporto tra Emma e Belen a causa di Stefano De Martino. Le due sono state insieme nel cast di Amici nel 2012. All’epoca la cantante era a capo della squadra bianca e Belen era nel corpo di ballo. In quell’edizione Stefano De Martino faceva parte dei professionisti ed era fidanzato con Emma. Puntata dopo puntata, però, tra il ballerino e Belen è scoccata la scintilla, tant’è che dopo aver chiuso con i rispettivi partner dell’epoca (la showgirl era impegnata con Fabrizio Corona), i due sono convolati a nozze.

LEGGI ANCHE: Fabrizio Corona si candida a Catania: “Sarò presidente del Consiglio prima dei 58 anni”