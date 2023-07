Chi è Veronica Gentili, la nuova conduttrice de Le Iene al posto di Belen

ROMA – Belen non ci sarà nella prossima edizione de Le Iene. A poche ore di distanza dalla presentazione dei palinsesti Mediaset, l’account ufficiale dello show ha annunciato che sarà Veronica Gentili a condurre la stagione a venire. “Diamo il benvenuto a Veronica Gentili che dal prossimo autunno sarà la nuova conduttrice de Le Iene con Max Angioni“, si legge in un post su Instagram. “Mandiamo un abbraccio a Belen Rodriguez che è stata con noi nelle ultime stagioni conducendo con grande professionalità e generosità il nostro programma. Grazie Maria Belen, farai sempre parte della nostra famiglia”.

CHI È VERONICA GENTILI

Veronica Gentili è un’attrice e giornalista romana. Classe 1982, la prossima conduttrice de Le Iene ha esordito sul grande schermo nel 1999 per Gabriele Muccino, nel film Come te nessuno mai. Seguirono sempre più lavori tra lungometraggi e fiction, a cui Veronica alternò anche la passione per il giornalismo, iniziando una collaborazione con Il Fatto Quotidiano. Oltre ad avere avuto il ruolo opinionista in diversi talk show, ha condotto per Mediaset il programma di Italia 1 ‘Buoni e cattivi’ e su Rete 4 le versioni speciali di Stasera Italia e Controcorrente.

LA RISPOSTA DI BELEN

Belen non ha commentato esplicitamente questo cambio di conduzione. Tuttavia, a poche ore dal post de Le Iene, ha condiviso sul suo profilo Instagram una frase enigmatica: “Abituata alle tempesta, ballo insieme a lei”. Che sia un riferimento (non tanto velato) alla sua estromissione dallo show?