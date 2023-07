Palinsesti Rai 2023-2024: le novità della stagione invernale

ROMA – Dopo gli annunci di Sky e Mediaset, arriva il momento di scoprire anche i palinsesti Rai 2023-2024. Tante le novità della prossima stagione televisiva, tra conferme e new entry. Dopo l’abbandono di diversi volti iconici della tv di Stato, da Fabio Fazio a Bianca Berlinguer, chi prenderà il loro posto?

LEGGI ANCHE: ‘Un Professore 2’, le anticipazioni della seconda stagione

I PROGRAMMI

Come da rumors, Pino Insegno sarà uno dei volti nuovi di Rai. Oltre a condurre da gennaio 2024 la nuova edizione de L’Eredità, orfana di Flavio Insinna, l’attore avrà anche la riedizione de Il mercante in fiera, in onda dal 18 settembre al 22 dicembre.

La Rai punta ancora su Stefano De Martino, a cui sono stati affidati due programmi: De Martino Show, in onda il 14 e e il 21 dicembre in prima serata, e Bar Stella, dal 31 ottobre al 6 dicembre.

Confermato ‘Stasera c’è Cattelan’, in programma dal 19 settembre al 25 ottobre e ‘Belve‘, dal 26 settembre al 24 ottobre. Dopo il successo della prima edizione, Alessia Marcuzzi torna con Boomerissima, dal 31 ottobre al 28 novembre.

Tra i programmi di punta del prime time rivedremo Ballando con le stelle (21 ottobr-23 dicembre), Tale e quale show (22 settembre-10 novembre), e lo speciale Reazione a catena (30 settembre – 7 ottobre).

Spazio anche alla musica con The Voice Kids (dal 24 novembre al 22 dicembre), Sanremo Giovani (20 dicembre), Arena Suzuki (20 e 27 settembre e 4 ottobre), e i Tim Music Awards (15 e 16 settembre).

LE FICTION

Tra le novità dell’offerta fiction della prossima stagione vedremo La Storia (regia di Francesca Archibugi), dal capolavoro di Elsa Morante, con Jasmine Trinca. E poi, Mameli (regia di Luca Lucini e Ago Panini), il dramedy Gloria (regia di Fausto Brizzi) e il teen drama Noi siamo leggenda.

Non poteva mancare la quarta stagione di Mare Fuori, titolo di punta della Rai. Tornano anche, tra le altre, Doc – Nelle tue mani 3, Don Matteo 14, Blanca 2, Imma Tataranni – Sostituto procuratore 3, Un professore 2 e I bastardi di Pizzofalcone 4.

Spazio anche al crime con alcune novità, tra cui la serie Brennero (regia di Davide

Marengo, Giuseppe Bonito), Circeo (regia di Andrea Molaioli) e Per Elisa – Il caso Claps (regia di Marco Pontecorvo).