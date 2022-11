Crolla ‘il volto’ della Madonnina dei Cappuccini a Pesaro

PESARO – La testa sfigurata della Madonnina della parrocchia di San Francesco (dei frati cappuccini) è diventato uno dei simboli del terremoto che ha scosso il Nord delle Marche, tra la provincia di Ancona e quella di Pesaro Urbino, questa mattina. Per fortuna senza provocare, almeno per ora, danni seri a cose e persone ma creando tanta paura tra i cittadini “che- ripetono in tanti nei bar, nelle piazze e negli uffici- una scossa così forte non l’avevano mai sentita”.

L’ULTIMA SCOSSA COSÌ FORTE RISALE AL 1930

Per trovare una scossa di magnitudo superiore ai 5.7 gradi registrati questa mattina alle 7.07, al largo della costa settentrionale marchigiana, è necessario, tornare indietro al 30 ottobre 1930 quando il terremoto a largo di Senigallia raggiunse magnitudo 5.8. La stessa del sisma a largo di Rimini nel 1916. Ed una delle oltre 30 scosse che questa mattina, tra le 7 e le 9, hanno interessato il pesarese ha fatto crollare a terra parte del capo della statua che dall’alto sovrasta la città e che è uno dei simboli più riconoscibili di Pesaro.

L’area sottostante su cui è crollata parte di statua è stata transennata per il rischio di altri crolli. “Ricostruiremo quel volto, uno dei simboli sacri più amati dai pesaresi- spiega l’assessore regionale alle Infrastrutture, Francesco Baldelli- lo faremo con lo stesso spirito e la stessa tenacia che distingue ogni marchigiano in tutte le sfide ed in tutti i momenti di difficoltà”.

