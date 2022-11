VIDEO | Terremoto, ecco come si propagano le onde sismiche

BOLOGNA – Le onde blu sono quelle che rappresentano i movimenti del terreno verso il basso, quelle rosse i movimenti verso l’alto: quando c’è un terremoto, si propagano insieme, onde rosse e onde blu, partendo dal punto dell’epicentro e spostandosi man mano con cerchi concentrici sempre più ampi verso la zona circostante e poi sempre più lontano. È così che graficamente si possono rappresentare le onde sismiche d un terremoto e il loro modo di propagarsi. E guardandolo risulta di fatto più semplice capire come il terremoto si possa percepire anche a decine e centinaia di chilometri di distanza, come è successo oggi (il sisma è stato avvertito perfino in Veneto, e addirittura a Trento).

Sul sito dell’Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia) è stato pubblicato il video che ricostruisce il terremoto avvenuto nelle Marche questa mattina alle 7.07: l’epicentro è stato localizzato a 7 chilometri di profondità nel mare, a una trentina di chilometri dalla costa all’altezza di Fano.

