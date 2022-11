Terremoto, da ieri oltre 90 scosse nel Nord delle Marche

PESARO – Continua a tremare la terra a largo della costa settentrionale delle Marche. Come annunciato infatti lo sciame sismico è proseguito nell’arco delle 24 ore successive alla prima scossa di ieri mattina alle 7.07 di magnitudo 5.7. Secondo l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, infatti, si sono registrate altre 90 scosse con epicentro nel mare Adriatico di fronte al litorale pesarese ed anconetano.

SCUOLE CHIUSE A PESARO, FANO, ANCONA E SENIGALLIA

La maggior parte di magnitudo compresa tra 2 e 3 ma una quindicina sopra i 3 gradi magnitudo tra cui le ultime due registrate alle 23.05 e alle 21.24 a largo della costa anconetana (rispettivamente di 3.5 e 3.4 di magnitudo). Intanto per tutta la giornata odierna diverse amministrazioni comunali costiere tra cui Pesaro, Fano, Senigallia ed Ancona hanno deciso di tenere chiuse le scuole di ogni ordine e grado anche per consentire di completare le verifiche sullo stato di tutti gli edifici scolastici dopo il terremoto. Altri, specie nelle aree interne come a Jesi o a Tavullia, hanno invece riaperto.

