Lampadari che ballano e cocci a terra, su Twitter i video del terremoto delle Marche

BOLOGNA – Lampadari che ballano nelle case, bottiglie rovesciate a terra nei supermercati e calcinacci caduti a terra alla stazione di Ancona: sono le immagini che arrivano da Ancona, Pesaro, Fano, interessate questa mattina da una forte scossa di terremoto alle 7.07 con epicentro in mare a una trentina di chilometri dalla costa. I video circolano su Twitter, dove questa mattina poco dopo il sisma (Avvertito distintamente anche a Bologna (e addirittura a Trento) l’hashtag #terremoto è subito balzato in testa alle classifiche. Clamoroso, poi, il video della rassegna stampa di Massimo Foghetti a Fano Tv con la scossa di terremoto in diretta.

I LAMPADARI CHE BALLANO

Mi sveglio e mi pare di stare in discoteca #Terremoto pic.twitter.com/PZYLEfJoLS — ⚡U⚡IE (@susinalittle) November 9, 2022

Quale altra piaga dobbiamo aspettarci?! Io mi sarei anche un po’ rotta i cogli*oni. Che palle 🤬😭 #Terremoto pic.twitter.com/v7AoFRAmrP — EleonoraC💙 (@Eleonor19629519) November 9, 2022

SCAFFALI SVUOTATI AL SUPERMERCATO AD ANCONA

LA STAZIONE DI ANCONA

