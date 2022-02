Pechino 2022, Arianna Fontana vince l’oro nello short track: è la sua decima medaglia olimpica

(Foto dal profilo Twitter Italia Team)

ROMA – Arianna Fontana ha vinto la medaglia d’oro nei 500 metri femminili dello short track ai Giochi di Pechino 2022. Per la 31enne lombarda si tratta della decima medaglia olimpica in carriera, la seconda in questi Giochi in Cina dopo aver conquistato l’argento nella staffetta mista di sabato. Arianna Fontana entra nella leggenda: conferma l’oro vinto quattro anni fa a Pyeongchang 2018, nei 500 metri femminili dello short track. Argento all’olandese Schulting, bronzo per il Canada con Boutin. Quarta la cinese Zhang, quinta la belga Desmet. Per l’Italia è il primo oro ai Giochi di Pechino.

“ORO FRUTTO DI SUDORE E LACRIME”

“Non ho parole. È stata una finale indescrivibile. Dalla prima partenza ho capito che l’olandese voleva andare avanti e l’ho lasciata andare, poi ho visto che faceva tracce e non velocità, ho colto il momento per attaccare, e quando ho tagliato il traguardo di solito non urlo, ma è stato un momento di sfogo e liberazione per quello che abbiamo dovuto passare in questi ultimi anni”. Questo il commento a caldo di Arianna Fontana, medaglia d’oro nei 500 metri dello Short track, ai microfoni di Rai Sport.

Fontana è nella leggenda, e ringrazia suo marito e allenatore, Anthony Lobello: “Lui è stato la mia roccia, ha mantenuto un programma ottimo, facendo un lavoro incredibile. Questo oro è frutto di sudore e lacrime. Ora sono molto più tranquilla. Esserci di nuovo dopo 4 anni, è una bella conferma. Ci credevo sempre di più gara dopo gara. Volevo riportarmelo a casa”.

MALAGÒ COMMOSSO: “SEI NELLA STORIA”

“Arianna sei nella storia! Mi hai commosso. Che sofferenza! Ho vissuto questa finale totalmente in apnea, nella mia stanza, non potendo ancora essere lì (è positivo al Covid, ndr), al tuo fianco, a palpitare e gioire con te”. Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, commentando la medaglia d’oro di Arianna Fontana nei 500 metri dello short track.

“Con questa decima medaglia hai raggiunto Stefania Belmondo al top delle atlete azzurre più medagliate nella storia dello sport italiano – prosegue Malagò – E sai bene che non è ancora finita. Ti ringrazio per quello che hai fatto e per quello che farai. Il Coni sarà sempre al tuo fianco. Complimenti ad Anthony e alla Federazione per quanto hanno fatto in questi quattro anni di duro lavoro. Arianna, sei la più grande di tutti i tempi e possiamo dire che oggi ti meriti 10 e lode!”, conclude il numero uno dello sport italiano.

PALAZZO CHIGI: “INFINITA ARIANNA”

“Un’infinita Arianna Fontana regala il primo oro all’Italia alle Olimpiadi 2022. La sua decima medaglia olimpica la rende ancora di più una leggenda dello sport italiano e mondiale“. Così l’account Twitter di Palazzo Chigi celebra l’impresa della 31enne di Sondrio.

LA SCHEDA DI ARIANNA FONTANA

Arianna Fontana, nata a Sondrio il 14 aprile 1990, è la regina dello short track. La sua storia a cinque cerchi inizia a Torino 2006, quando a 15 anni e 10 mesi fa diventa la più giovane medagliata italiana nella storia dei Giochi Olimpici invernali, vincendo il bronzo nella staffetta 3000 metri. Sempre a podio in tutte le edizioni dei Giochi cui ha partecipato. È sposata con l’ex azzurro Anthony Lobello, che la allena.

Ha iniziato a pattinare a 4 anni, seguendo le orme del fratello Alessandro. Da piccola sognava di fare la veterinaria, ama gli animali e quando toglie i pattini si diverte a fare shopping e collezionare scarpe. Ultime passioni, boxe e yoga, ma nello sport ha un posto privilegiato la pesca. Il suo idolo è Valentino Rossi.

Sabato con la medaglia nella staffetta mista ha conquistato la nona medaglia che l’ha resa l’atleta con più podi nella storia dello short track, mentre l’oro di oggi nei 500 metri le permette di raggiungere la fondista Stefania Belmondo a quota 10 come atleta italiana con più medaglie nei Giochi Olimpici invernali.