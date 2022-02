Pechino 2022, prime medaglie azzurre da pattinaggio (Francesca Lollobrigida) e short track

(Foto dal profilo Twitter di Italia Team )

ROMA – Arriva la prima medaglia azzurra ai Giochi invernali di Pechino 2022. Francesca Lollobrigida ha vinto l’argento nel pattinaggio velocità 3.000 metri. La 30enne romana si è piazzata seconda, dietro alla favoritissima olandese Schouten. L’atleta italiana, scesa in pista nell’ultima batteria, ha tagliato il traguardo in 3’58″06. L’olandese ha chiuso con l’oro in 3’56″93, nuovo record olimpico. Bronzo per la canadese Weidemann in 3’58″64.

L’ARGENTO NELLO SHORT TRACK

E poco dopo è arrivata la seconda medaglia per la spedizione italiana in Cina: ancora un argento, nella staffetta mista dello short track, specialità al debutto olimpico. La formazione azzurra era composta da Arianna Fontana, Martina Valcepina, Pietro Sighel e Andrea Cassinelli. Oro ai padroni di casa della Cina, bronzo all’Ungheria.

LA GIOIA DI LOLLOBRIGIDA: “VALE UN ORO”

“Non è un oro ma è come se lo fosse. È davvero una soddisfazione dopo tutte le difficoltà passate gli anni scorsi, in generale per l’Italia ma anche per me“. Queste le prime dichiarazioni di Francesca Lollobrigida, ai microfoni della Rai. “Sono tutte difficoltà che hanno fortificato il mio carattere e la voglia di gara”, continua la sciatrice nata a Frascati. “È davvero il momento di sorridere. Non posso che essere orgogliosa di me stessa. Dedico la medaglia a mio marito, alla mia famiglia e a coloro che mi hanno sostenuto. Spero anche di essere un esempio della strada da affrontare per ottenere certi risultati”.

CHI È FRANCESCA LOLLOBRIGIDA

Francesca Lollobrigida è la prima medagliata azzurra dei Giochi invernali di Pechino, con l’argento sui 3.000 metri del pattinaggio di velocità. Pronipote di Gina Lollobrigida, ha ereditato la passione per il pattinaggio – prima a rotelle, dove ha vinto 9 titoli mondiali – dal papà Maurizio, più volte medagliato e recordman sui 50 chilometri, oltre a essere il suo punto di riferimento tecnico. È passata al ghiaccio dopo i Giochi Olimpici di Torino 2006, proprio per inseguire il sogno di partecipare ai Giochi.

Dal 2019 al 2021 è riuscita a migliorare i suoi crono sulle varie distanze, mettendo in bacheca anche 4 medaglie continentali. Ha aperto la stagione migliorando più volte il primato nazionale sui 3.000 metri e vincendo anche la prima tappa di Coppa del Mondo di specialità. È alla sua terza esperienza olimpica dopo Sochi 2014, dove arrivò 23esima nei 3000 metri, e a PyeongChang 2018, dove chiuse tredicesima nei 3000, decima nei 1500 e settima nella mass start. Quello di Pechino è dunque il suo primo podio olimpico. È arrivata in Cina dopo un podio di Coppa del Mondo in Polonia, il successo sempre nel circuito internazionale a Salt Lake City con record italiano e la terza piazza agli Europei.

IMPRESA AZZURRA NEL CURLING: BATTUTI I CAMPIONI DEL MONDO DELLA GRAN BRETAGNA

Continua l’avventura da sogno del doppio misto italiano del curling, ai Giochi di Pechino. Amos Mosaner e Stefania Constantini hanno fatto una piccola impresa battendo la Gran Bretagna campione del mondo, costringendola alla resa: 7-4 il punteggio finale. L’Italia si qualifica così per le semifinali, ed è in piena lotta per una medaglia. Bruce Mouat e Jennifer Dodds erano i due i grandi favoriti della vigilia per la medaglia d’oro.