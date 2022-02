Pechino 2022, Brignone medaglia d’argento nel gigante femminile

ROMA – Federica Brignone ha vinto la medaglia d’argento nel gigante femminile ai Giochi invernali di Pechino. Oro alla svedese Sara Hector, bronzo la svizzera Lara Gut-Behrami. Sara Hector ha chiuso davanti a Federica Brignone di 28 centesimi: l’atleta valdostana ha chiuso la seconda manche in 1:55.97, 44 centesimi meglio della svizzera Lara Gut-Behrami, terza. Quella della valdostana è la quarta medaglia per l’Italia a Pechino, la 33esima nella storia dello sci alpino ai Giochi.

“MEDAGLIA INCREDIBILE, ME LA SONO GODUTA”

“Mi sono emozionata tantissimo sul podio. È stata una giornata incredibile, tostissima, due manche così separate, l’attesa…. Mi dicevo ‘Dai, tieni duro’. E ogni tanto arrivava qualche pensiero… ‘Ti stai giocando una medaglia’. Sono orgogliosa di essere riuscita a sciare senza bloccarmi, senza pensare al resto. Nella seconda ho frenato un po’, ma è andata come volevo”. Federica Brignone commenta raggiante ai microfoni di Rai Sport l’argento nel gigante ai Giochi di Pechino.

L’atleta valdostana racconta: “Se penso alla strada che ho fatto dall’anno scorso è stato un crescendo pazzesco. Sono migliorata. La mia fiducia è cresciuta durante la stagione. E oggi sono arrivata tranquilla. Sono riuscita anche a godermi la giornata, a non essere troppo tesa, che è la cosa più bella e difficile. Il migliore dei traguardi. Le condizioni erano difficili – continua la sciatrice 31enne – la neve è veramente strana. Più andavo di taglio più riuscivo a condurre e andavo veloce. Iniziare così è tanta roba. Sognavo di portare a casa una medaglia olimpica. Ora ce l’ho già. Tutto quello che verrà sarà un in di più. Era il mio obiettivo della stagione. Poi in gigante è bellissimo”, conclude Brignone.

LA SCHEDA DI FEDERICA BRIGNONE

Brignone, medaglia d’argento nello slalom gigante ai Giochi invernali di Pechino, migliora il bronzo olimpico conquistato PyeongChang 2018. La valdostana, 31 anni, ha iniziato a sciare a un anno e mezzo, seguendo i genitori entrambi maestri di sci. Ha in bacheca un argento mondiale, vinto nello slalom gigante di Garmisch 2011 e cinque vittorie in Coppa del Mondo. Nel 2020 è diventata la prima italiana a vincere la Coppa del mondo femminile in una stagione che l’ha vista salire sul podio in ben dodici occasioni, con cinque vittorie di tappa. Un bilancio che le ha permesso di assicurarsi in aggiunta le coppe di combinata e di gigante. A dicembre, con la vittoria nel SuperG di St. Moritz, è diventata l’azzurra più vincente di sempre, superando Deborah Compagnoni.