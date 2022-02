Pechino 2022, l’Italia del curling è in finale: sarà una medaglia storica

ROMA – Il doppio misto italiano azzurro del curling è in finale, ai Giochi di Pechino 2022. La coppia Stefania Constantini e Amos Mosaner conquista dunque una medaglia storica, battendo in semifinale la Svezia 8-1. Comunque vada, che sia oro o argento, la coppia Constantini-Mosaner porterà a casa la prima storica medaglia per il curling italiano alle Olimpiadi. Ora sono solo tre gli sport olimpici invernali in cui l’Italia non ha mai vinto una medaglia: salto con gli sci, freestyle e hockey su ghiaccio.

LEGGI ANCHE: Pechino 2022, Arianna Fontana vince l’oro nello short track: è la sua decima medaglia olimpica

IN FINALE CONTRO LA NORVEGIA

Il doppio misto italiano del curling si giocherà la medaglia d’oro contro la Norvegia, che nell’altra semifinale ha battuto 6-5 la Gran Bretagna. La finale si disputerà domani alle ore 13.05 italiane.

LEGGI ANCHE: Pechino 2022, Brignone medaglia d’argento nel gigante femminile

IL TRIONFO CONTRO LA SVEZIA

Stefania Constantini e Amos Mosaner, guidati dal tecnico Violetta Caldart, hanno conquistato una storica finale nel torneo olimpico battendo la Svezia 8-1 e fermando l’incontro al 7° end, in anticipo di un confronto. La coppia svedese Almida De Val e Oskar Eriksson non è mai entrata in partita e gli azzurri non hanno mai perso la concentrazione.

Nel precedente incontro la coppia azzurra aveva inflitto agli svedesi un perentorio 12-8 vincendo cinque end su otto. Questa volta la musica non è cambiata, anzi si è fatta ancora più forte. È partita bene la squadra azzurra con quattro punti nei primi tre end conquistati lasciando a zero gli avversari che al contrario di Stefania ed Amos sono apparsi piuttosto imprecisi. La Svezia è rimasta senza riuscire a mettere un punto fino al quinto end (6-0). Nel sesto incontro Eriksson ha chiamato un time out per consultarsi con il suo tecnico Sebastian Kraupp. E alla fine il punto è arrivato. Ma è stata l’unica consolazione per gli svedesi che sono risultati sconfitti con una partita di anticipo.