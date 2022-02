Pechino 2022, bronzo per l’azzurro Fischnaller nello slittino

(Foto dal profilo Twitter di ItaliaTeam)

ROMA – L’azzurro Dominik Fischnaller ha vinto la medaglia di bronzo nel singolo maschile dello slittino ai Giochi di Pechino 2022. Il carabiniere altoatesino, 28 anni, ha mantenuto la terza posizione praticamente per tutti i due giorni di gara. Fischnaller ha chiuso staccato di 951 millesimi dalla vetta. Il tedesco Ludwig ha vinto la medaglia d’oro nel singolo maschile dello slittino ai Giochi di Pechino 2022, davanti all’austriaco Kindl. Il tedesco, dominatore della stagione, porta a casa dopo la Coppa del Mondo anche il titolo olimpico con 160 millesimi di vantaggio su Kindl. Quella di Fischnaller è la terza medaglia in questa Olimpiade invernale per l’Italia, dopo gli argenti di Francesca Lollobrigida nel pattinaggio di velocità 3.000 metri e della staffetta mista nello short track.

LA SCHEDA DI FISCHNALLER

Dominik Fischnaller, medaglia di bronzo nel singolo maschile di slittino ai Giochi di Pechino, è nato nel 1993, appena un anno prima che il suo allenatore e mentore, Armin Zoeggeler, vincesse la prima delle sue sei medaglie olimpiche. È fratello minore di Hans Peter e cugino di Kevin Fischnaller, lo slittino è una questione di famiglia. In bacheca ha già una Coppa del Mondo giovanile, sette medaglie iridate Juniores (di cui due d’oro), due titoli iridati e tre bronzi iridati. Ha iniziato la stagione olimpica con un doppio podio a Sochi. È alla sua terza esperienza ai Giochi: a Sochi nel 2014 era arrivato sesto nel singolo, a PyeongChang nel 2018 quarto nel singolo e quinto in Team Relay.

MALAGÒ: “QUESTA MEDAGLIA È UN MIRACOLO”

“È una medaglia alla quale tenevamo tantissimo. Ci avevamo puntato già quattro anni fa a PyeongChang. Purtroppo in Corea Dominik fu beffato per soli due millesimi di secondo. Oggi si è preso la sua grande rivincita”. Questo il commento di Giovanni Malagò alla vittoria del bronzo di Dominik Fischnaller nello slittino ai Giochi di Pechino.

“Sono felice per lui, per Armin, per la Federazione – dice il presidente del Coni – Hanno lavorato seriamente e duramente in questi anni e oggi possiamo dire che l’Italia ha trovato l’erede di Zoeggeler, soprattutto in prospettiva Milano-Cortina 2026″. Per il numero uno dello sport italiano, “considerando che in Italia non abbiamo una pista, questa medaglia si può definire quasi un miracolo”.

ZOEGGELER: “DOMINIK ATLETA MODELLO, SIAMO UNA BELLA SQUADRA”

Armin Zoeggeler, dalle medaglie da atleta (sei nei Giochi olimpici) al bronzo da tecnico di Fischnaller a Pechino. L’icona dello slittino italiano commenta così il risultato dell’altoatesino: “Una medaglia importantissima perché Dominik si è meritato questo risultato. Quattro anni fa è stato veramente sfortunato perché avrebbe avuto la possibilità di salire sul podio e ha lavorato moltissimo, così come tutto il team e i tecnici, per questa gioia che si è veramente meritato. Siamo un bel gruppo, una bella squadra, molto legati e vincere una medaglia da tecnico è molto diverso che farlo da atleta. Lui ha tutto il talento e la capacità di un atleta modello, sono certo potrà fare ancora di più”, conclude l’ex slittinista, dal 2014 nello staff della Nazionale.

CURLING, DOPPIO MISTO AZZURRO IN SEMIFINALE

Il doppio misto italiano azzurro del curling completa il filotto vincente, ai Giochi di Pechino. La coppia Constantini-Mosaner ha battuto anche la Svezia, 12-8, e ha chiuso a punteggio pieno il girone di qualificazione alle semifinali. Gli azzurri avranno l’opportunità di giocarsi una medaglia.