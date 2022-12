“Salvare vite in mare è nostro dovere”, il murale di Tv Boy sulla nave di Emergency

GENOVA – C’è anche un po’ di street art a bordo della “Life Support”, la nuova nave “search and rescue” di Emergency, realizzata a Genova e che salperà presto per salvare migranti nelle acque della zona Sar libica. Lo street artist Tv Boy, molto noto per le sue provocazioni politiche anche sui muri di Roma, ha realizzato l’opera “Emerge” sulla tuga della nave, attraccata nel porto del capoluogo ligure: due braccia che si afferrano e si tengono tra le onde del mare.

© DD Experience

“E’ stata una grandissima emozione ricevere l’invito di Emergency a realizzare un murale su questa nave- racconta l’artista, in un video postato sui canali social dell’associazione umanitaria- ho subito pensato che ‘Emergency’ contiene la parola ‘Emerge’, che vuole dire emergere. Il diritto di emergere è di tutti: è un nostro dovere salvare le vite in mare e aiutare il prossimo”.

La nave, acquistata da Emergency in Norvegia e allestita ai cantieri San Giorgio di Genova, potrà accogliere a bordo fino a 175 profughi a missione, oltre a 25 membri dello staff. Nell’agosto del 2021, l’artista siciliano aveva omaggiato Gino Strada, il giorno dopo la sua morte, con l’opera “Stop war” realizzata su un cartello stradale e ripetuta successivamente sui muri di Milano.

LEGGI ANCHE: Jago-Banksy-TvBoy, mostra a Bologna sugli artisti ‘ribelli’

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it