VIDEO| L’arrivo del cast di ‘White Noise’: Adam Driver occhiali scuri e niente foto

Dalla nostra inviata Lucrezia Leombruni



LIDO DI VENEZIA – Fermento, applausi ed emozione per l’inaugurazione della 79esima Mostra del Cinema di Venezia. A battere il primo ciak è ‘White Noise’, il film di Noah Baumbach (dal 30 dicembre su Netflix) con protagonisti Adam Driver e Greta Gerwig. È sbarcato al Lido anche il resto del cast: Don Cheadle, Raffey Cassidy, Sam Nivola, May Nivola e Jodie Turner-Smith. L’ultimo ad arrivare all’Excelsior, tappa fissa delle star prima della sfilata sul red carpet, è stato Driver. Per l’attore occhiali scuri e niente foto.

IL VIDEO

