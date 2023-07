ROMA – Dopo due settimane proseguono i disagi all’aeroporto di Catania. Un incendio si è sviluppato nella struttura lo scorso 16 luglio, e ancora oggi numerosi sono i voli dirottati in altre località. Come quello dello scorso 28 luglio proveniente da Francoforte, che per un cambio di rotta all’ultimo minuto, è diventato protagonista del web.

LA ROTTA A FORMA DI PENE

Lo scorso 28 luglio, un volo Lufthansa proveniente da Francoforte avrebbe dovuto atterrare a Catania. In prossimità dell’atterraggio, per un diniego da parte della torre di controllo dell’aeroporto Fontanarossa, il pilota ha dovuto rivedere la sua rotta, dirigendosi verso Malta. Ma prima di farlo, ha tracciato quella che palesemente è una rotta a forma di pene, per poi proseguire verso destinazione. Le immagini sono state ottenute con Flightradar e sono diventate virali.

Come spiegato dal pilota di voli commerciali Francesco Biondi a Open, in caso di impossibilità di atterraggio, l’aereo si sposta su Indax, “ovvero un punto predefinito dove attendere nuove indicazioni da parte della torre di controllo”. Nell’attesa, il veivolo traccia un movimento rotatorio, fino a quando non viene informato della procedura da attuare. In questo caso, i movimenti rotatori e le manovre per il cambio di rotta hanno dato vita ad una involontaria forma fallica.