Catania, riapre il Terminal A dell’aeroporto colpito da un incendio

PALERMO – Torna pienamente operativo l’aeroporto Fontanarossa di Catania, che nella notte tra il 16 e il 17 luglio aveva subito un incendio con il pesante danneggiamento del Terminal A. Ora l’area colpita dalle fiamme è stata ripristinata ed è arrivato anche l’ok dell’Enac al rientro in esercizio che avverrà nella serata di sabato 5 agosto. “Avevamo preso questo impegno con i siciliani e con tutti i turisti che in queste settimane visitano la nostra Isola: da oggi ritorna operativo il Terminal A dell’aeroporto ‘Vincenzo Bellini’ – dice il governatore Renato Schifani -. L’ordinanza dell’Enac, adottata pochi istanti fa dopo le opportune verifiche e analisi e con le opportune prescrizioni per il personale, permette allo scalo di tornare immediatamente, già da questa sera, alle condizioni di normalità”.

SCHIFANI: “GRANDE SPIRITO DI COLLABORAZIONE DEGLI ENTI COINVOLTI”

“Si tratta di un risultato raggiunto grazie alla solidarietà istituzionale e allo spirito di collaborazione dimostrati da tutti gli enti coinvolti – prosegue il governatore – che hanno accolto il nostro appello per arrivare rapidamente a una soluzione. Voglio ringraziare chi in queste settimane si è speso senza sosta per raggiungere questo obiettivo, il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini che, ha seguito da vicino con spirito di servizio e concretezza ogni fase dell’emergenza, il personale dell’Enac e il suo presidente Pierluigi Di Palma per l’attenzione con cui hanno seguito tutta la vicenda e i vertici della Sac”.

SCHIFANI: “RIPRESA DELLO SCALO GARANTISCE IL TURISMO”

Schifani poi conclude: “Un ringraziamento particolare va anche al ministro della Difesa Guido Crosetto e all’Aeronautica militare che, con il suo supporto logistico, ha contribuito a mitigare i disagi per i viaggiatori. Il ritorno alla piena operatività dell’aeroporto rappresenta anche una garanzia per l’intero settore turistico siciliano che continueremo a sostenere in accordo con il governo nazionale che ha dimostrato grande attenzione nei momenti più difficili”